Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта 2016, 14:11

Культура

10 лучших отечественных писателей. Выбор россиян

Фото: m24.ru/Александр Авилов

3 марта отмечается Всемирный день писателя. В преддверии этого события исследовательская организация "Левада-центр" изучила литературные пристрастия россиян и опубликовала результаты. Вопрос звучал так: "Каких наиболее выдающихся, на ваш взгляд, отечественных писателей вы можете назвать?". Заданных вариантов ответа не было – участники опроса сами называли любимые имена. Выяснилось, что прочное место в сердцах читателей занимают классики отечественной прозы. Первая десятка выглядит так:

Место в рейтингеИмяПроцент народной любви
1Лев Толстой45
2Федор Достоевский23
3Антон Чехов18
4Александр Пушкин15
5Николай Гоголь13
6Михаил Шолохов13
7Михаил Булгаков11
8Иван Тургенев9
9Максим Горький7
10Михаил Лермонтов6

Среди наименее популярных авторов оказались братья Аркадий и Борис Стругацкие, Кир Булычев, Евгений Замятин, Лев Гумилев, Корней Чуковский, Михаил Ломоносов и ряд других имен – их назвали менее одного процента респондентов.

Для составления этого рейтинга специалисты "Левада-центра" опросили 1 600 совершеннолетних граждан в 137 населенных пунктах России в период с 19 по 24 февраля текущего года. Цифры в левом столбце означают процент от общего числа опрошенных.

Ссылки по теме


литература рейтинги книги писатели опросы Левада-центр

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика