10 лучших отечественных писателей. Выбор россиян

Фото: m24.ru/Александр Авилов

3 марта отмечается Всемирный день писателя. В преддверии этого события исследовательская организация "Левада-центр" изучила литературные пристрастия россиян и опубликовала результаты. Вопрос звучал так: "Каких наиболее выдающихся, на ваш взгляд, отечественных писателей вы можете назвать?". Заданных вариантов ответа не было – участники опроса сами называли любимые имена. Выяснилось, что прочное место в сердцах читателей занимают классики отечественной прозы. Первая десятка выглядит так:

Место в рейтинге Имя Процент народной любви 1 Лев Толстой 45 2 Федор Достоевский 23 3 Антон Чехов 18 4 Александр Пушкин 15 5 Николай Гоголь 13 6 Михаил Шолохов 13 7 Михаил Булгаков 11 8 Иван Тургенев 9 9 Максим Горький 7 10 Михаил Лермонтов 6

Среди наименее популярных авторов оказались братья Аркадий и Борис Стругацкие, Кир Булычев, Евгений Замятин, Лев Гумилев, Корней Чуковский, Михаил Ломоносов и ряд других имен – их назвали менее одного процента респондентов.

Для составления этого рейтинга специалисты "Левада-центра" опросили 1 600 совершеннолетних граждан в 137 населенных пунктах России в период с 19 по 24 февраля текущего года. Цифры в левом столбце означают процент от общего числа опрошенных.