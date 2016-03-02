10 лучших отечественных писателей. Выбор россиян

Фото: m24.ru/Александр Авилов
3 марта отмечается Всемирный день писателя. В преддверии этого события исследовательская организация "Левада-центр" изучила литературные пристрастия россиян и опубликовала результаты. Вопрос звучал так: "Каких наиболее выдающихся, на ваш взгляд, отечественных писателей вы можете назвать?". Заданных вариантов ответа не было – участники опроса сами называли любимые имена. Выяснилось, что прочное место в сердцах читателей занимают классики отечественной прозы. Первая десятка выглядит так:
|Место в рейтинге
|Имя
|Процент народной любви
|1
|Лев Толстой
|45
|2
|Федор Достоевский
|23
|3
|Антон Чехов
|18
|4
|Александр Пушкин
|15
|5
|Николай Гоголь
|13
|6
|Михаил Шолохов
|13
|7
|Михаил Булгаков
|11
|8
|Иван Тургенев
|9
|9
|Максим Горький
|7
|10
|Михаил Лермонтов
|6
Среди наименее популярных авторов оказались братья Аркадий и Борис Стругацкие, Кир Булычев, Евгений Замятин, Лев Гумилев, Корней Чуковский, Михаил Ломоносов и ряд других имен – их назвали менее одного процента респондентов.
Для составления этого рейтинга специалисты "Левада-центра" опросили 1 600 совершеннолетних граждан в 137 населенных пунктах России в период с 19 по 24 февраля текущего года. Цифры в левом столбце означают процент от общего числа опрошенных.