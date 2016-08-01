"Гарри Поттер и проклятое дитя" выйдет на русском к ноябрю

Новая книга о Гарри Поттере появится в России в первых числах августа

Новую книгу о Гарри Поттере россияне смогут купить уже в первых числах августа. "Гарри Поттер и проклятое дитя" поступит в продажу на английском языке. Русская версия ожидается примерно к ноябрю. Подробностями в эфире радиостанции "Москва FM" поделился переводчик Джоан Роулинг Сергей Ильин.

"Предыдущий правообладатель РОСМЭН старался перевести книги как можно раньше, до появления пиратских переводов, которые могли подорвать его финансовую политику. По этой причине на перевод книги давалось 2–3 месяца", – объяснил Ильин.

По словам эксперта, перевод книги в такие сжатые сроки, безусловно, может повлиять на качество. Несмотря на это, Ильин отметил, что сложностей в переводе английских имен и названий возникнуть не должно, так как многие из них встречаются в ранее изданных книгах.

В Великобритании стартовала продажа новой книги о Гарри Поттере

Ранее сообщалось, что книга под названием "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and Cursed Child) будет не романом, а сценарием пьесы, которую поставят в Лондоне. Речь в ней пойдет о жизни героев поттерианы после победы над Темным Лордом. Премьера спектакля состоится 30 июля. Книга выйдет в печатном и в электронном виде.

Пьесу написал писатель и драматург Джек Торн вместе с Джоан Роулинг. Спектакль поставит режиссер Джон Тиффани.