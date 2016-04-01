Писатель Виктория Токарева: "Чувства – это бонус к инстинктам выживания"

Фото предоставлено организаторами

Писатель Виктория Токарева впервые за много лет проведет в ЦДХ творческую встречу с читателями, на которой сама прочитает отрывки из новой книги. Произведения Токаревой были необыкновенно популярны в 70-90-ые годы. По ее книгам сняты такие знаменитые комедии, как "Мимино"и "Джентльмены удачи". В интервью m24.ru писатель рассказала о новом времени, по-прежнему не прагматичных людях и о невозможности равенства в отношениях.

– Виктория Самойловна, на ваш взгляд, сильно ли изменились российские женщины за последние, скажем, тридцать лет?

– Конечно. В 1986 году я была в Германии, и меня там абсолютно шокировал, например, такой житейский факт: до брака девушка, и, что немаловажно, ее родители, считали правильным, если она поживет года два со своим парнем. Приглядится, притрется, оценит. И только потом, если ее все устраивает, замуж. У нас тридцать лет назад считалось немыслимым жить вместе до брака. Терять девственность "до штампа" – неприлично, невозможно. Случалось, конечно, но нормой это не было. А сейчас девственность теряют в первые пять минут, потом съезжаются, а потом… разбегаются.

– Или женятся.

– Или женятся. Но чаще разбегаются. И это логично.

– То есть, женщины стали доступнее?

– Свободнее. Изменился базовый подход к отношениям. Раньше девственность считалась гарантией того, что женщина здорова, а мужчина не будет воспитывать чужого ребенка. Собственно, потому она так и ценилась – как уверенность, что род будет продолжен, что на семейное древо не привьют потихоньку дичка. Потому невеста должна была быть девушкой. Нет – возвращали родителям. А сейчас выяснить, кто папа, не составляет никакого труда: простой анализ ДНК.

– И что, никаких чувств? А как же "Я ждала только тебя", вот это все?

– Чувства – это бонус к инстинктам выживания и размножения. Когда приятный, когда нет, но бонус.

– А разум – тоже бонус?

– Продукт эволюции. Не слишком востребованный на протяжении всего существования человечества.

– Даже сейчас, когда люди стали более прагматичными?

– Да где они стали прагматичными? Вот моя внучка считает, что до тридцати замуж выходить не стоит. Но накроет чувствами – и посмотрим тогда, где будет разум.

– То есть, чувствам поддаваться все же не стоит?

– Им надо поддаваться – и их надо препарировать. Ну полюбила ты никчемного человека, неудачника. Ну так и люби себе на здоровье, зачем же замуж за него нестись и планы на жизнь строить?

– Как вам кажется, женщина сейчас больше защищена, чем раньше?

– Нет. В нашей стране – нет. Во Франции мой приятель-миллионер решил развестись со своей "старой" пятидесятилетней женой – разлюбил, надоела. И жениться на юной эфиопке. Но когда он сел и подсчитал, во сколько ему обойдется этот развод, сколько он потеряет в экономическом смысле, то взял и жену обратно полюбил. Потому что жена его, ни дня не работавшая в своей жизни, привыкла к определенному уровню жизни. И этот уровень он ей обязан обеспечивать даже после развода. А наши мужики стряхивают прежних жен, как сопли с пальцев, и уходят. Какая защита, о чем вы.

Фото предоставлено организаторами

– А самой заработать на привычный уровень жизни – не вариант?

– Кто-то хочет зарабатывать, а кто-то не хочет. Я прекрасно понимаю женщин, которые хотят сидеть дома. Это же так хорошо! Заниматься семьей, дом обустраивать, ходить по магазинам… Распоряжаться своим временем. Неужели лучше переться в какой-нибудь пыльный офис и видеть каждый день людей, которых ты, может, видеть не хочешь! Конечно, если есть у женщины какой-то талант, лучше его реализовать. Я вот книги пишу, не могу без этого. Кто-то умеет зарабатывать деньги, потому что бизнес – это тоже талант. Кому-то просто не сидится на месте, надо все время что-то делать. Да на здоровье. Но выпихивать женщину из дома, чтобы она сама себя обеспечивала – это бесчеловечно.

– В идеальном мире. В реальности мы сами себя выпихиваем. Кто-то вынужден, а кому-то просто хочется иметь свои деньги… Не у всех же таланты.

– Любой человек для чего-то предназначен. И самый редкий, самый главный талант женщины – это умение строить отношения. Ты обрати внимание: как бизнес-вумен, так с отношениями все плохо. Не потому что она мыслит как мужик. Не потому что страшная или ей денег жалко. Просто она приходит домой после рабочего дня и думает: я на работе упахалась, буду я тут еще дома чего-то строить. Потом все разваливается, и она начинает винить себя: мол, я недостаточно женщина. Да женщина ты, все у тебя нормально! Просто твои таланты в другой сфере лежат.

– Наше общество привыкло возлагать ответственность за отношения на женщину. Так что ее чувство вины понять можно.

– Вот кто и что на тебя возлагает? Если завтра к тебе на улице подойдет пьяный мужик и скажет: "Ты мне сто рублей должна" – ты и эту ответственность примешь? Нельзя навязать человеку то, что он не хочет брать. Ответственность за отношения, вы подумайте. За себя в этих отношениях – да. За свою жизнь – да. Отвечать за мужчину и тянуть на себе все – нет.

– А что делать, если нету таланта к отношениям?

– Если ты не можешь стать писателем, это не значит, что ты не в состоянии освоить грамоту. Ну подключи мозги, раз инстинктов не хватает. Определи для себя, какое место в паре хочешь занимать. И займи.

– Я вот хочу занимать место партнера. Чтобы я и мой мужчина были равны.

– Равны были Пьер Кюри и Мария Склодовская, да и то не в полной мере. Равенство – это самое сложное, что есть в отношениях. И не потому что ты женщина, а он – мужчина. Просто люди изначально разные. Кто-то поумнее, кто-то поглупее, у кого-то образование, а кто еле до диплома дотянул и двух слов связать не может. Можно, конечно, подтянуться или опуститься, чтобы встать на одну досочку. Но если внутренняя конструкция у тебя с твоим мужчиной разная, это ничего не даст. Сбежишь. Или он сбежит. Ну если только тебе не достался совсем уж редкий женский дар: подстраиваться под партнера, не теряя себя. Но на это способны единицы. Остальные все больше "душечки".

Фото: wikimedia.org

– Вы теперь редко общаетесь с читателями, что очень жаль. Боитесь, что молодежь вас не поймет?

– Да мне наплевать, поймут меня или нет. Очень уж люди озабочены тем, как реагирует на них остальной мир. Во-первых, книги пишутся не для того, чтобы кому-то что-то объяснить. Литература – это приглашение к размышлениям, а ты вольна его принять или нет. И уж что ты там надумаешь по прочтении, дело твое. Не беда, если и ничего. А во-вторых, я пишу прежде всего для себя. Рыбы плавают, птицы летают, а я пишу. Я так устроена. И это большое счастье, потому что когда ты делаешь что-то для себя – что угодно, хоть шторы подшиваешь! – ты сводишь свою зависимость от внешнего мира к минимуму.

– Но нельзя же полностью игнорировать социум.

– Кто сказал, что нельзя? Другое дело, что это почти неисполнимо. Игнорировать, может, и не получится, а вот позволять ему диктовать, что тебе делать – очень даже можно и нужно.

– А потом этот социум тебе скажет: сама по себе? Ну и помирай в одиночестве, раз такая независимая!

– Какая разница, как помирать? Ты думаешь, неодиноким не страшно?

– Ну хорошо, стареть в одиночестве.

– Опять же, какая разница? Самое плохое в старости – это маленькое будущее. И больше его никто не сделает. Ни семья, ни дети, ни десяток кошек. Сколько бы народу вокруг ни было, с такими вещами как старость и смерть мы все равно один на один.

– Тут ведь вопрос, что после меня останется… После вас – книги.

– Солнце мое, это все слова. Воздух. Страшно всем. Потому что никто не знает, что потом. Что ТАМ.

– Да может, и ничего.

– Это бы еще ладно. А вдруг скучища? Такая, что сдохнуть. А ты не можешь. Ты вроде как уже. И сидеть тебе в этой скучище до самого апокалипсиса. А он когда еще будет…