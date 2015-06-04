Почти четверть российских женщин страдают ожирением - диетолог

Эксперт - о том, как избавиться от лишнего веса

Четверть россиян хотели бы похудеть, но треть из них ничего для этого не делают. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ. По словам замдиректора Института питания РАМН Александра Батурина, в России ожирением страдают 24 процента женщин и 14 процентов мужчин.

В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал, чем опасно ожирение и какими заболеваниями оно грозит.

"Вес человек прибавляет по граммам за небольшие периоды времени, которые превращаются в килограммы, приводящие к нарушению многих обменов. Начинает откладываться холестерин в сосудах, повышается уровень сахара, и человека уже является больным. Наблюдения за своим весом абсолютно необходимо. Вес прибавляется очень медленно, а потерять его хотят незамедлительно. Есть понятие нормальная масса тела, достаточно ущипнуть себя за кожу на животе. Если складка превышает два сантиметра, то у человека могут быть проблемы", - пояснил Батурин.

Добавим, 9 процентов опрошенных ВЦИОМ заявили, что проблема лишнего веса стоит для них крайне остро. Еще 25 процентов отмечают, что немного беспокоятся по этому поводу. Тем не менее для большей части россиян (65 процентов) этот вопрос вообще не актуален.

По данным опроса, проблемой избыточного веса озабочена каждая вторая женщина. Среди мужчин таких только 19 процентов.

Не секрет, что для похудения необходимо соблюдать специальную диету. При этом некоторые продукты не только не способствуют набору лишних килограммов, но и помогают похудеть. Например, арахисовое масло – лидер среди продуктов на кухне у культуристов. В 100 граммах этого продукта содержится больше 20 граммов белка и совсем немного углеводов. Кроме того, в нем много растительных жиров, которые не только нормализуют обмен веществ и снижают холестерин, но еще и содержат большое количество витаминов.

Авокадо содержит редкие жиры, которые снижают уровень холестерина в крови. В его мякоти представлен целый "букет" витаминов и минеральных веществ. Лучше всего употреблять этот фрукт свежим, не подвергая термической обработке.

Также диетологи советует есть тунец, в 100 граммах которого содержится всего 139 килокалорий. В нем много легко усваивающегося белка, который является строительным материалом для мышц. Тунец содержит целую "химическую фабрику" необходимых для нормального функционирования организма макро- и микроэлементов, а также витаминов и полезных жиров.

Другой полезный для похудения продукт - яичные белки. В одном яйце среднего размера содержится суточная доза холестерина (в желтке) для взрослого человека, поэтому культуристы желтки просто выбрасывают, предварительно отварив яйца. А в белке содержатся до 3 граммов протеина.