Основные последствия урагана ликвидированы в столице

МЧС и коммунальные службы ликвидировали основные последствия урагана в столице, передает телеканал "Москва 24". По данным компании МОЭСК, электроснабжение в городе полностью восстановлено.

Ураган прошел в столице 29 мая. В московском регионе жертвами, по официальным данным, стали 15 человек.

Как сообщили в МЧС, спасателям поступило около 4,5 тысячи заявок о чрезвычайных ситуациях, в связи с прошедшей бурей. Горожане могут сообщить о поваленных деревьях по телефону: 8 (495) 539-53-53.

На 31 мая в столице вновь объявлен желтый уровень опасности погоды, все коммунальные и экстренные службы города переведены на усиленный режим работы.