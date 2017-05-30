Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 23:18

Происшествия

Основные последствия урагана ликвидированы в столице

МЧС и коммунальные службы ликвидировали основные последствия урагана в столице, передает телеканал "Москва 24". По данным компании МОЭСК, электроснабжение в городе полностью восстановлено.

Ураган прошел в столице 29 мая. В московском регионе жертвами, по официальным данным, стали 15 человек.

Как сообщили в МЧС, спасателям поступило около 4,5 тысячи заявок о чрезвычайных ситуациях, в связи с прошедшей бурей. Горожане могут сообщить о поваленных деревьях по телефону: 8 (495) 539-53-53.

На 31 мая в столице вновь объявлен желтый уровень опасности погоды, все коммунальные и экстренные службы города переведены на усиленный режим работы.

Москвичи опубликовали в социальных сетях десятки фотографий и видеороликов с последствиями прошедшей бури. Ураган ломал строительные конструкции, деревья, вырывал дорожные знаки и даже срывал обшивку зданий.

Эксперты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм. Инструкция о том, что делать, если ваше авто пострадало во время шторма.

Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
ликвидация чп последствия урагана

