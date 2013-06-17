Форма поиска по сайту

17 июня 2013, 12:30

Город

Четыре человека пострадали при падении лифта в Мытищах

Четыре человека пострадали в результате падения лифта в шахту в подмосковных Мытищах. По имеющейся информации, лифт упал с высоты второго этажа.

Инцидент произошел по адресу: улица Баяринова, дом 26, сообщает пресс-служба МЧС России по Подмосковью.

На момент падения в лифте находились четыре человека. Все они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На место происшествия направлена оперативная группа Мытищинского гарнизона пожарной охраны.

