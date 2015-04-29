Мосгордума поддержала поправки в закон о налоге на имущество организаций

Фото: M24.ru

Депутаты Мосгордумы поддержали поправки в закон о налоге на имущество организаций. Поправки представил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что действие законопроекта направлено на поддержку реального сектора экономики в рамках антикризисного плана правительства. Законопроект предлагает установить льготу, которая коснется зданий, расположенных на земельных участках, отведенных под офисы, магазины и объекты общепита.

Для таких зданий предлагается установить льготу по налогу на имущество в размере 75 процентов от суммы начисленного налога, если торгово-офисная часть занимает не более 20 процентов. Налог при этом снизится в четыре раза.

Срок действия льготы составляет пять лет, его предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января этого года. "С момента начала работы нового закона, к нам обратились организации, у которых на территории организовано производство, размещены склады и ведется научно-исследовательской деятельность, а незначительную площадь занимают торговые и офисные помещения – отметил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. – Мы внимательно рассмотрели каждое обращение, проанализировали ситуацию и приняли решение, что изменения нужны".

Для того, чтобы воспользоваться льготой уже в 2015 году, организации необходимо до 15 июня обратиться в Госинспекцию по недвижимости. Вся необходимая информация будет размещена на сайте Госинспекции по недвижимости в разделе "Определение фактического использования объектов недвижимости для налогообложения".

28 апреля, данный законопроект поддержали члены Московской торгово-промышленной палаты в рамках круглого стола, в котором приняла участие заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она отметила, что дано поручение оперативно провести проверки всех зданий, владельцы которых подадут заявки для получения льготы. "Будут мобилизованы все территориальные подразделения Госинспекции, все силы будут направлены на проведение проверок. Инспекция должна завершить работу до конца июня", - заключила Багреева.

Напомним, закон о переходе на исчисление налога на имущество организаций от кадастровой стоимости приняли в конце 2013 года. Перечень объектов недвижимости составлялся по двум основным критериям: виду разрешенного использования земельного участка и его фактического использования. На 2015 год в перечень включили 1 687 объектов.

Напомним, ранее Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий налоговые льготы на имущество организаций для гостиниц. "Льготой смогут воспользоваться гостиницы, расположенные в зданиях, включенных в перечень облагаемых налогом от кадастровой стоимости, и подтвердившие свою классификацию", – объяснила замруководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Льгота будет действовать на протяжении пяти лет, с 1 января 2015 года до 1 января 2020 года. При этом налогом на имущество не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда гостиницы, умноженная на коэффициент два.