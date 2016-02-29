В 2015 году жилищными субсидиями воспользовались не более четверти москвичей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В 2015 году жилищными субсидиями воспользовались не больше четверти нуждающихся москвичей. Об этом m24.ru рассказал глава департамента имущества Владимир Ефимов. По его словам, в прошлом году город получил только 20-25% положительных ответов от граждан на жилищные субсидии, несмотря на то, что выделил полный объем средств для предоставления субсидий очередникам. При этом город выполнил все обязательства по иным программам, связанным с социальным наймом, с детьми-сиротами, с ветеранами ВОВ.

Жилищные субсидии – это помощь гражданам в виде денежной выплаты из средств городского бюджета для улучшения жилищных условий. В 2015 году власти Москвы предложили 2 тысячам семьям очередников улучшить жилищные условия.

"В прошлом году мы недоосвоили средства по такой статье, как предоставление жилищных субсидий. Мы направили предложения в адрес очередников на полный объем средств из бюджета, но, к сожалению, получили только 20-25 процентов положительных ответов", – пояснил Ефимов.

По словам чиновника, в этом году власти продолжают получать ответы от москвичей, но пока город "начинает распределять средства текущего года". "То, что касается иных программ, связанных с социальным наймом, с детьми-сиротами, с ветеранами ВОВ – мы в рамках тех лимитов и ресурсов, которые есть у города, все обязательства выполняем", – заключил собеседник m24.ru.



В очереди на улучшение жилищных условий в Москве стоит более 100 тысяч семей. Чтобы присоединиться к очереди, необходимо быть зарегистрированным в столице не менее 10 лет и иметь жилую площадь менее 10 кв. метров на человека. В 2015 году власти Москвы предложили 2000 семьям очередников улучшить жилищные условия. В этом году городские власти выделили больше 3 миллиардов рублей для субсидий на покупку жилья. Деньги предназначены для конкретных категорий семей, которым обычная ипотека просто не по силам. Субсидии предоставляются, исходя из даты подачи заявления и времени принятия на учет. При этом для многодетных семей, состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в содействии города, предусмотрены некоторые льготы. Так, им будет списано 30 процентов от выкупной стоимости, приобретаемой у города квартиры с рассрочкой платежа или покупке в кредит. В случае, если в семье появится трое и более детей уже после предоставления рассрочки – ей также положено списание 30 процентов от стоимости жилья. Кроме того, родители могут использовать материнский капитал для погашения задолженности при покупке квартиры из жилищного фонда Москвы.

Член Федерального межотраслевого совета "Деловой России" Михаил Викторов считает, что нежелание воспользоваться жилищными субсидиями связано с экономическим кризисом в стране. "Когда рынок был на подъеме и спрос был достаточно велик в связи со стабильностью зарплаты, стабильностью ипотечных продуктов, то эта помощь со стороны властей была востребована. Сейчас – кризис, и надо понимать, что от него страдают именно малоимущие слои населения", – пояснил он.

По словам эксперта, даже при жилищной субсидии многие категории граждан не могут позволить себе приобрести новое жилье. "Даже при наличии первоначальной суммы у людей в принципе нет возможности выполнять финансовые обязательства при покупке того или иного жилья. Это либо ипотечный кредит, либо долг. Для людей сейчас это затруднительно", – подчеркнул он.

Викторов добавил, что сейчас поведение людей вместо потребительского становится накопительным. "Люди копят потому, что средства нужны на текущее проживание, на питание, лекарства, коммунальные затраты. А если и покупают жилье, то практически готовое жилье, так как есть риск долгостроев", – заключил собеседник m24.ru.

Руководитель региональной общественной организации "Центр социальной поддержки "Семейный совет" Марина Поняхина рассказала, что на данный момент субсидии – это единственная возможность решения жилищных проблем для нуждающихся. "Но могу предположить, что кто-то и отказывался от субсидий, потому что выплачивается не вся часть суммы. В течение года сильно колебались цены на жилье, а люди хотели приобрести повыгоднее. Таким образом, кто-то не успевал за положенные полгода реализовать свое право", – считает она.

Анатолий Федотов, Никита Щуренков