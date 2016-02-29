В 2015 году жилищными субсидиями воспользовались не более четверти москвичей

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В 2015 году жилищными субсидиями воспользовались не больше четверти нуждающихся москвичей. Об этом m24.ru рассказал глава департамента имущества Владимир Ефимов. По его словам, в прошлом году город получил только 20-25% положительных ответов от граждан на жилищные субсидии, несмотря на то, что выделил полный объем средств для предоставления субсидий очередникам. При этом город выполнил все обязательства по иным программам, связанным с социальным наймом, с детьми-сиротами, с ветеранами ВОВ.
Жилищные субсидии – это помощь гражданам в виде денежной выплаты из средств городского бюджета для улучшения жилищных условий. В 2015 году власти Москвы предложили 2 тысячам семьям очередников улучшить жилищные условия.
"В прошлом году мы недоосвоили средства по такой статье, как предоставление жилищных субсидий. Мы направили предложения в адрес очередников на полный объем средств из бюджета, но, к сожалению, получили только 20-25 процентов положительных ответов", – пояснил Ефимов.
По словам чиновника, в этом году власти продолжают получать ответы от москвичей, но пока город "начинает распределять средства текущего года". "То, что касается иных программ, связанных с социальным наймом, с детьми-сиротами, с ветеранами ВОВ – мы в рамках тех лимитов и ресурсов, которые есть у города, все обязательства выполняем", – заключил собеседник m24.ru.
Член Федерального межотраслевого совета "Деловой России" Михаил Викторов считает, что нежелание воспользоваться жилищными субсидиями связано с экономическим кризисом в стране. "Когда рынок был на подъеме и спрос был достаточно велик в связи со стабильностью зарплаты, стабильностью ипотечных продуктов, то эта помощь со стороны властей была востребована. Сейчас – кризис, и надо понимать, что от него страдают именно малоимущие слои населения", – пояснил он.
По словам эксперта, даже при жилищной субсидии многие категории граждан не могут позволить себе приобрести новое жилье. "Даже при наличии первоначальной суммы у людей в принципе нет возможности выполнять финансовые обязательства при покупке того или иного жилья. Это либо ипотечный кредит, либо долг. Для людей сейчас это затруднительно", – подчеркнул он.
Викторов добавил, что сейчас поведение людей вместо потребительского становится накопительным. "Люди копят потому, что средства нужны на текущее проживание, на питание, лекарства, коммунальные затраты. А если и покупают жилье, то практически готовое жилье, так как есть риск долгостроев", – заключил собеседник m24.ru.
Ссылки по теме
- Городские власти выделили больше 3 млрд рублей на покупку жилья
- Как получить московскую квартиру бесплатно или по льготной цене
- Москва предложила купить квартиры 2000 семьям очередников
Руководитель региональной общественной организации "Центр социальной поддержки "Семейный совет" Марина Поняхина рассказала, что на данный момент субсидии – это единственная возможность решения жилищных проблем для нуждающихся. "Но могу предположить, что кто-то и отказывался от субсидий, потому что выплачивается не вся часть суммы. В течение года сильно колебались цены на жилье, а люди хотели приобрести повыгоднее. Таким образом, кто-то не успевал за положенные полгода реализовать свое право", – считает она.
Анатолий Федотов, Никита Щуренков