Депутаты попросили предоставить инвалидам льготу на капремонт

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Московские депутаты обратились к Сергею Собянину с предложение предоставить инвалидам льготу по оплате взносов на капитальный ремонт жилья, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

В сообщении отмечается, в столице проживают более 1,1 миллиона людей с ограниченными возможностями. Более 550 тысяч человек – Ветераны труда, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Сегодня они получают льготу на оплате за жилплощадь и на капитальный ремонт жилья.

Вместе с тем инвалиды по общему заболеванию, численность которых составляет половину всех лиц с ограниченными возможностями, лишены возможности получать льготу по капитальному ремонту, так как ни федеральным, ни московским законодательством не предусмотрена данная социальная поддержка по оплате жилого помещения, а соответственно, и льгота на капремонт.

"В июле москвичи получили платежки, в которых появился взнос на капитальный ремонт жилья. В московское отделение партии поступили обращения от инвалидов и от общественных организаций инвалидов на отсутствие льгот на оплату капитального ремонта.

Сегодня на президиуме партии мы выступили с предложением к мэру Сергею Собянину о включении всех категорий граждан с ограниченными возможностями, а также семей с детьми-инвалидами, в перечень категорий, имеющих право на льготу по оплате капремонтае, – сказал заместитель секретаря московского отделения партии Андрей Метельский.

Напомним, минимальный размер взноса на проведение капитального ремонта в Москве составляет 15 рублей за квадратный метр в месяц. Это размер взноса установил город, но собственники жилья могут платить больше: например, если хотят получить более качественный ремонт для своего дома. Сумма взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

В среднем москвичам в этом году придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957–1968 годах. База жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве. Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.