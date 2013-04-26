Подать заявку на субсидию столичные бизнесмены могут онлайн

Фото: ИТАР-ТАСС



Подать заявку на субсидию столичные предприниматели теперь могут в электронном виде. Такая возможность появилась на портале бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы", рассказал на пресс-конференции глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Комиссаров.

Кроме возможности для начинающих предпринимателей получить субсидию на развитие бизнеса, там можно оформить в режиме онлайн субсидию на возмещение части затрат по лизинговым платежам и на возмещение процентов по кредиту.

По его словам, сейчас правительство отказывается от мер прямой финансовой поддержки предпринимателей. Главный акцент сделан на развитии инфраструктуры и различных инструментов, которые помогают развиваться предпринимателям. В столице создана специальная программа бизнес-инкубирования. Не менее удобна для начинающих предпринимателей и система коворкинг-центров. Такие офисы оборудованы Wi-Fi и доступом в интернет, компьютерной техникой, переговорными и даже кухней.

Кроме того, в Москве работают Фонды содействия кредитованию и содействия микрофинансовой деятельности, где предприниматели могут получить без залога микрозаймы – до 1 млн рублей – на условиях от 13 до 19% годовых.



"Мы также работаем с вузами, в них существуют центры поддержки предпринимательства. Там проходит большое количество обучающих мероприятий для предпринимателей", - пояснил чиновник.

Среди начинающих бизнесменов чаще всего встречаются молодые люди, но есть случаи, когда пенсионеры открывают собственное дело. Власти поддерживают и лиц с ограниченными возможностями, которые готовы заниматься коммерческой деятельностью. Для таких компаний созданы специальные условия.