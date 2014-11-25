Малообеспеченные семьи получат субсидии на оплату капремонта

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Малообеспеченные семьи в Москве получат субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт, сообщил глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, передает Агентство "Москва".

"В Москве сейчас около полумиллиона малообеспеченных семей. Все они получат субсидию для оплаты этого сбора", - сказал депутат.

По словам Орлова, льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.

Как сообщил агентству муниципальный депутат Илья Свиридов, рабочая группа Мосгордумы предложила установить ставку сбора за капремонт в размере 18-25 рублей за квадратный метр. Ранее на заседании Общественной палаты эксперты предлагали ввести ставку от 40 до 80 рублей за метр.

По словам Свиридова, "надо вносить изменения в закон, которые дают муниципальным депутатам полномочия по контролю за капремонтом". Любой ход работ должен контролироваться муниципальными депутатами, подчеркнул он.

Член ОП Москвы Александр Закондырин в свою очередь отметил, что капитальный ремонт в городе с 2015 года будет контролироваться региональным регулятором. Закондырин предложил создать прозрачную систему контроля за расходованием средств на капитальный ремонт, "чтобы было понятно, куда эти деньги ушли и какой в итоге результат".

По данным департамента капитального ремонта, собственники квартир в Москве могут начать платить за капитальный ремонт своих домов с 1 января 2015 года, если Мосгордума одобрит соответствующий законопроект. В случае принятия документа власти Москвы также будут платить свой взнос на капитальный ремонт социальных неприватизированных квартир.

Кроме того, министерство строительства РФ совместно с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту, к которым в конце ноября подключится и Москва. Первыми в систему попадут дома, включенные в краткосрочную годовую или трехгодовую программу капитального ремонта.

Напомним, все субъекты России, кроме Москвы и Крыма, уже создали свои региональные системы капремонта многоквартирных домов. Собственники жилья в большинстве регионов ежемесячно отчисляют средства в специальные фонды, которые должны стать гарантией того, что все дома в том или ином городе будут отремонтированы.

А в столице капитальный ремонт выполняется за счет городского бюджета. Но эти субсидии не могут обеспечить всего объема работ, да и в самом законодательстве России оплата капитального ремонта возложена на собственников жилья.

По оценке специалистов, стоимость ремонтных работ, финансируемых за счет взносов жильцов, составляет не менее 7,5 тысяч рублей на квадратный метр. Это соответствует размеру взноса в 20 рублей на квадратный метр в месяц. С учетом затрат на утепление крыш, укрепление несущих конструкций, разработку проектной документации и строительный контроль размер вноса может составить до 25 рублей на квадратный метр.