Капремонт в столице: взносы, льготы и правила

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
Столичные власти приняли пакет документов, регулирующих проведение капитального ремонта в жилых домах. Были утверждены программа капремонта на 30 лет, а также размер минимального взноса на 2015 год. M24.ru разобралось, что надо сделать жителям и кто может получить льготы на оплату капремонта.
Как было
25 декабря 2012 года были приняты изменения в Жилищный кодекс России. С этого момента капитальный ремонт многоквартирных домов начали оплачивать собственники квартир, а органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают организацию работ. Москва и Крым оставались единственными регионами, где собственники жилья не платили взносы в фонд капитального ремонта.
В столице капитальный ремонт пока выполнялся по программе софинансирования: жильцы вносили не менее 5% стоимости работ, остальное оплачивал бюджет города. Но эти субсидии не могли покрыть всего объема работ.
Как будет
Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 году. До этого времени жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Вариантов два:
Как будут собирать взносы на капитальный ремонт
"Появится новая графа в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление", – рассказала m24.ru пресс-секретарь департамента капитального ремонта Татьяна Блинова.
За счет фонда капитального ремонта будет проводиться ремонт:
Графика: mos.ru
Кто получит льготы
Программа капитального ремонта
В первую очередь ремонт пройдет в:
Как формируется программа капремонта общего имущества в доме
Очередность проведения капитального ремонта в конкретных жилых домах определяется исходя из следующих критериев:
Как узнать, когда в доме будет капремонт
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Московские власти могут создать специальный калькулятор, с помощью которого можно будет рассчитать, когда дом будет поставлен на капитальный ремонт. Для этого надо обнародовать базу мониторинга технического состояния жилья, которую ведет Мосжилинспекция. А замглавы департамента капремонта Дмитрий Лившиц заявил M24.ru, что москвичи смогут взять кредит на капремонт, накопив 30-40% его стоимости. "Есть база мониторинга жилищной инспекции. Надо как можно скорее сделать ее публичной и создать что-то типа калькулятора расчета, чтобы жители могли понять, когда их дом встанет на ремонт", – сказал Кескинов.
Данные о капитальном ремонте вашего дома данные можно найти на портале открытых данных столицы. Там нужно кликнуть вкладку "Данные" и в открывшемся списке из наборов данных найти "Капитальный ремонт и ремонт фасадов жилых домов в 2014 году".
Помимо этого, министерство строительства РФ совместно с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту, к которым в конце ноября подключится и Москва. Первыми в систему попадут дома, включенные в краткосрочную годовую или трехгодовую программу капитального ремонта.
При этом, как ранее сообщало M24.ru, банки уже начали разрабатывать кредитные продукты для жильцов многоквартирных домов, которые хотят пораньше сделать капитальный ремонт. Так, "Банк Москвы" готов выдавать до 5 млн рублей на три года, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Власти ведут переговоры и с представителями других крупных банков, сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству, глава рабочей группы по капремонту Степан Орлов.