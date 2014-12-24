Капремонт в столице: взносы, льготы и правила

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Столичные власти приняли пакет документов, регулирующих проведение капитального ремонта в жилых домах. Были утверждены программа капремонта на 30 лет, а также размер минимального взноса на 2015 год. M24.ru разобралось, что надо сделать жителям и кто может получить льготы на оплату капремонта.

Как было

25 декабря 2012 года были приняты изменения в Жилищный кодекс России. С этого момента капитальный ремонт многоквартирных домов начали оплачивать собственники квартир, а органы государственной власти субъектов РФ обеспечивают организацию работ. Москва и Крым оставались единственными регионами, где собственники жилья не платили взносы в фонд капитального ремонта.

В столице капитальный ремонт пока выполнялся по программе софинансирования: жильцы вносили не менее 5% стоимости работ, остальное оплачивал бюджет города. Но эти субсидии не могли покрыть всего объема работ.

Как будет

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 году. До этого времени жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Вариантов два:



самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете

доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов города Москвы

Как будут собирать взносы на капитальный ремонт

"Появится новая графа в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление", – рассказала m24.ru пресс-секретарь департамента капитального ремонта Татьяна Блинова.

За счет фонда капитального ремонта будет проводиться ремонт:

внутридомовых инженерных систем электроснабжения; внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; внутридомовых инженерных систем газоснабжения; внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения); внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации); ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

Графика: mos.ru

Кто получит льготы



малообеспеченные семьи

участники Великой отечественной войны

ветераны труда

сироты

На взнос за капремонт будут распространяться льготы по оплате жилищных услуг. Кроме того, плату за капремонт учтут при расчете субсидии на ЖКУ. Право на получение субсидии имеют граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандарта стоимости жилищных услуг, превышают десять процентов совокупного дохода семьи.

Программа капитального ремонта

Рассчитана на 30 лет – до 2044 года

Включает ремонт 31 593 жилых домов, где число квартир от 3 и более

Включает ремонт или замену 325 000 инженерных систем

пятиэтажках

домах довоенное постройки

домах, построенные в 1957-1968 годаъ

Как добиться капремонта или признания дома непригодным для жизни

В первую очередь ремонт пройдет в:

Как формируется программа капремонта общего имущества в доме

Очередность проведения капитального ремонта в конкретных жилых домах определяется исходя из следующих критериев:



продолжительности эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;

оценки технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов дома, получаемой по результатам мониторинга и с учётом установленных межремонтных сроков.



Артур Кескинов Руководитель департамента капитального ремонта Программа сформирована по трехлетнему циклу. То есть каждый дом на сегодняшний день попадает в конкретный срок трёхлетнего периода. Мы указали все инженерные системы с учетом их технического состояния с понятными сроками, когда и в каком доме они могут меняться. И постарались сделать таким образом, чтобы во время ремонта привести все инженерные системы в надлежащее состояние. То есть практически все неудовлетворительные системы мы должны отремонтировать сразу, как только начнется ремонт.



Как узнать, когда в доме будет капремонт

Московские власти могут создать специальный калькулятор, с помощью которого можно будет рассчитать, когда дом будет поставлен на капитальный ремонт. Для этого надо обнародовать базу мониторинга технического состояния жилья, которую ведет Мосжилинспекция. А замглавы департамента капремонта Дмитрий Лившиц заявил M24.ru, что москвичи смогут взять кредит на капремонт, накопив 30-40% его стоимости. "Есть база мониторинга жилищной инспекции. Надо как можно скорее сделать ее публичной и создать что-то типа калькулятора расчета, чтобы жители могли понять, когда их дом встанет на ремонт", – сказал Кескинов.

Данные о капитальном ремонте вашего дома данные можно найти на портале открытых данных столицы. Там нужно кликнуть вкладку "Данные" и в открывшемся списке из наборов данных найти "Капитальный ремонт и ремонт фасадов жилых домов в 2014 году".

Помимо этого, министерство строительства РФ совместно с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту, к которым в конце ноября подключится и Москва. Первыми в систему попадут дома, включенные в краткосрочную годовую или трехгодовую программу капитального ремонта.

При этом, как ранее сообщало M24.ru, банки уже начали разрабатывать кредитные продукты для жильцов многоквартирных домов, которые хотят пораньше сделать капитальный ремонт. Так, "Банк Москвы" готов выдавать до 5 млн рублей на три года, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Власти ведут переговоры и с представителями других крупных банков, сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству, глава рабочей группы по капремонту Степан Орлов.