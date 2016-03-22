Форма поиска по сайту

22 марта 2016, 14:43

Общество

В Москве появятся 11 приемных для консультации по льготному детскому отдыху

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Московское агентство организации отдыха и туризма (Мосгортур) открывает 11 мобильных приемных для консультации москвичей по льготному детскому отдыху 23 марта, сообщает пресс-служба организации.

Мобильные приемные помогут быстро получить консультацию по возможностям и условиям предоставления путевок для детей льготных категорий. Специалисты расскажут, кто и как может получить льготную путевку, куда смогут поехать ребята, как будет организован трансфер, а также о тематическом наполнении смен в детских лагерях и работе вожатых.

"Мы уделяем большое внимание адресному информированию москвичей. Работа мобильных приемных осуществляется совместно с общественными объединениями, советами родителей детей-инвалидов. В разных округах пройдет по 10–15 таких встреч с жителями разных районов", – сказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

В этом году дефицита путевок в оздоровительные лагеря для детей нет

В мобильных приемных будут только проводить консультации, подчеркнули в пресс-службе. Здесь не будут выдавать путевки и принимать заявления на летний отдых.

Мобильные приемные Мосгортура будут работать до конца апреля с 14:00 до 18:00.

Точный адрес и график работы приемных в каждом округе доступен для скачивания на сайте организации.

льготы социальная сфера детский отдых Мосгортур семейная и молодёжная политика

