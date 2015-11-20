LIVE: Леонид Печатников – о социальных реформах в Москве

23 ноября в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Тема встречи – "Социальная политика Москвы: опыт реформирования".

Речь пойдет о льготах и социальной поддержке, которую могут получить столичные пенсионеры, маломобильные граждане, малоимущие и многодетные семьи и другие категории граждан.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.