20 ноября 2015, 12:28

Общество

LIVE: Леонид Печатников – о социальных реформах в Москве

23 ноября в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция заместителя мэра по вопросам социального развития Леонида Печатникова. Тема встречи – "Социальная политика Москвы: опыт реформирования".

Речь пойдет о льготах и социальной поддержке, которую могут получить столичные пенсионеры, маломобильные граждане, малоимущие и многодетные семьи и другие категории граждан.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 23 ноября в 11:00
  • Что: пресс-конференция о социальной поддержке москвичей
  • Кто: Леонид Печатников
  • Кому смотреть: жителям столицы

