Налоговая нагрузка для промышленных компаний снижена до 25%

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

Правительство Москвы представляет промышленным компаниям поддержку в виде снижения налоговых льгот до 25 процентов, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Как отметил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель департамента экономической политики Максим Решетников, по новому механизму поддержки инвесторов льготы предоставляются в зависимости от присваиваемого статуса предприятиям – промышленного комплекса, технопарка или индустриального парка.

"Льготы предоставляются по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу. Поддержка оказывается предприятиям, которые эффективно используют территорию, активно инвестируют и платят высокую заработную плату", – сказал он.

Как поддерживают инновационную деятельность в столице

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, для бизнеса правительство Москвы развивает инновационную инфраструктуру. Город стимулирует создание индустриальных парков и технопарков, где, помимо льгот, предпринимателям предоставляют оборудование, услуги и консультационную помощь.

"Существующим предприятиям город предлагает налоговые льготы и льготы по аренде земли, а новым инвестиционным проектам, помимо льгот, – помощь в подключении к коммуникациям, свободные земельные участки и гарантии от некоммерческих рисков, – подчеркнула она", – сказала Наталья Сергунина.

За последний месяц новыми мерами поддержки воспользовались 10 компаний. Общая площадь земельных участков получивших льготы предприятий составила около 50 гектаров, объем инвестиций за 5 лет – свыше 10,7 миллиарда рублей. В этих компаниях будут работать более 13 тысяч человек, годовой фонд оплаты труда составит более 8 миллиардов рублей.

Недавно статусы промышленного комплекса присвоили ЗАО "Хлебозавод №28" и ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ", а к технопаркам присоединились ООО "УК Физтех-21" и ЗАО "Научно-технический центр "Модуль".

