Более 2,5 млн москвичей получат льготы по капремонту

2,5 миллиона москвичей получат льготы на капремонт

Более 2,5 миллиона москвичей получат в этом году льготы на капремонт. Об этом рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По его словам, власти окажут поддержку горожанам на 6 миллиардов рублей. При этом он напомнил, что в столице действует самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи – 10 процентов.

"По России этот показатель 22 процента. Только по данной позиции по субсидиям 3,1 миллиарда заложен в бюджете Москвы для компенсации 600 тысячам семей в связи с введением платы за капремонт. Эти средства уже заложены в городском бюджете", – подчеркнул Кескинов.

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента социальной защиты населения Ольга Грачева заявила, что в столице большое количество льготных категорий, которые имеют льготу по оплате жилья.

"Большинство из них по законодательству имеют 50 процентную скидку по оплате жилья и коммунальных услуг. При введении платы за капремонт снижение размера взноса распространяется на установленный объем льготы", – пояснила она. Таким образом, все льготники по оплате ЖКХ получат льготы по оплате капремонта автоматически.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Для получения льготы владельцам квартир необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий и написать заявление. Подробную информацию о субсидиях и льготах на оплату жилищных услуг, а также условия их предоставления можно узнать на специальном сайте или по телефону "горячей линии" Городского центра жилищных субсидий города Москвы: (495) 530-20-81.

Напомним, 25 декабря 2014 года столичное правительство утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. На 2015 год минимальная сумма взноса составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом его размер будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Сейчас жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта. Можно либо самостоятельно копить средства на специальном счете, либо доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города.

При этом на взносы за капитальный ремонт будут распространяться стандартные льготы по оплате жилищных услуг: для малообеспеченных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и сирот. Кроме того, плату за ремонт учтут при расчете субсидии на ЖКУ.