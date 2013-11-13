Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 21:25

Общество

Проезд в электричках для пожилых людей может стать бесплатным

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти обсудят вопрос о возможности бесплатного проезда пожилых граждан в электричках. Об этом на встрече с жителями города сообщил заммэра Москвы в правительстве по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Он отметил, что такие льготы будет нелегко ввести, так как электрички находятся под ведомством ОАО "РЖД".

Ссылки по теме


Сейчас льготы на проезд в пригородных электропоездах имеют только определенные категории граждан. К ним относятся инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, участники Великой Отечественной войны и другие.

льготы электрички Леонид Печатников пожилые люди ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика