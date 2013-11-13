Проезд в электричках для пожилых людей может стать бесплатным

Фото: ИТАР-ТАСС
Столичные власти обсудят вопрос о возможности бесплатного проезда пожилых граждан в электричках. Об этом на встрече с жителями города сообщил заммэра Москвы в правительстве по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Он отметил, что такие льготы будет нелегко ввести, так как электрички находятся под ведомством ОАО "РЖД".
Сейчас льготы на проезд в пригородных электропоездах имеют только определенные категории граждан. К ним относятся инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, участники Великой Отечественной войны и другие.