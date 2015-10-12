LIVE: о закупке продуктовых наборов для льготников на "Бирже торгов"

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
7 октября в павильоне № 14 "Информационный город" в рамках проекта "Биржа торгов" состоится общественное обсуждение закупок наборов питания и молочной продукции для льготных категорий жителей Москвы. Речь пойдет о видах продуктов и о работе молочно-раздаточных пунктов департамента здравоохранения.
В обсуждении примут участие:
- заместитель руководителя департамента здравоохранения;
- начальник управления экономического планирования закупок департамента здравоохранения Инна Шабалдина;
- начальник отдела организации закупок товаров, услуг департамента здравоохранения Татьяна Фомичева;
- главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения Игорь Колтунов;
- эксперт Национальной ассоциации институтов закупок Вячеслав Белов.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
