12 октября 2015, 15:00

Общество

LIVE: о закупке продуктовых наборов для льготников на "Бирже торгов"

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

7 октября в павильоне № 14 "Информационный город" в рамках проекта "Биржа торгов" состоится общественное обсуждение закупок наборов питания и молочной продукции для льготных категорий жителей Москвы. Речь пойдет о видах продуктов и о работе молочно-раздаточных пунктов департамента здравоохранения.

В обсуждении примут участие:

  • заместитель руководителя департамента здравоохранения;
  • начальник управления экономического планирования закупок департамента здравоохранения Инна Шабалдина;
  • начальник отдела организации закупок товаров, услуг департамента здравоохранения Татьяна Фомичева;
  • главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения Игорь Колтунов;
  • эксперт Национальной ассоциации институтов закупок Вячеслав Белов.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 14 октября в 13.00
  • Что: о закупке наборов питания для льготников
  • Кто: Инна Шабалдина, Татьяна Фомичева, Игорь Колтунов, Вячеслав Белов
  • Кому смотреть: москвичам

Сюжеты: Московский бизнес: торги в столице , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
льготы продукты ВДНХ закупки прямые трансляции электронные торги Биржа торгов социальные льготы

