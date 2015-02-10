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Общество

10 февраля, 14:29

Городские власти должны обеспечить горожан льготными лекарствами - Собянин

льготы лекарства медицина антикризисный план

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичные власти в рамках антикризисного плана обеспечат работу медицинский и социальный учреждения, а также доступ горожан к льготным лекарствам, сообщил Сергей Собянин на заседании правительства во вторник.

"Сегодня предполагается выделить из резервного фонда 1,7 миллиарда рублей на дополнительную адресную поддержку граждан. Кроме того, мы, безусловно, должны обеспечить жителей льготными лекарствами, работу медицинских и социальных учреждений", - заявил Собянин.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников отметил, что обеспечение лекарственными средствами входит в блок первоочередных мероприятий антикризисного плана.

Он добавил, что также вводятся дополнительные меры адресной поддержки и реализации программы по переподготовке кадров.

"На рынке труда пока стабильно. Но, в тоже время, мы должны быть готовы к тому, что понадобятся, с одной стороны, новые квалификации в связи с реализацией программы импортозамещения, а с другой стороны, безусловно надо быть готовыми к тому, что появится и спрос на такие программы", - сказал Решетников.

Напомним, 10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

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Так, в сфере социальной поддержки граждан предполагается сохранить действующие льготы и социальные гарантии москвичей, оказывать дополнительную адресную поддержку нуждающимся категориям граждан.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

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