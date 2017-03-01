Всех сотрудников Росгвардии обеспечат жильем

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Всех сотрудников Росгвардии обеспечат постоянным жильем, сообщает газета "Известия". Соответствующий Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

По словам замдиректора Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова, на всех бойцов вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа будут распространяться такие же льготы, как и на военнослужащих.

Суть льготы заключается в накопительно-ипотечной системе (НИС), которая позволяет молодым офицерам и солдатам-контрактникам самостоятельно покупать квартиры, дома и таунхаусы взамен натурального обеспечения, когда государство выделяет им жилье из фонда.

Вместо этого на счет военнослужащего, который должен прослужить около 20 лет, ежегодно переводится определенная сумма, которая в 2016 году составляла чуть более 245 тысяч рублей. Накопив достаточную сумму, служащий может обратиться в Росвоенипотеку за этими средствами и распорядиться ими по своему усмотрению. Недостающие средства можно взять в кредит, который будет выплачивать государство в период службы.

Такие льготы будут распространяться не только на молодых военнослужащих – тем, кто по возрасту должен быть уволен в запас, также предоставят жилищные льготы.