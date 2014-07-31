МЧС Москвы из-за жары объявило экстренное предупреждение

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Управление МЧС по Москве предупреждает о сильной жаре в регионе – по данным спасателей, воздух прогреется до +33, передает пресс-служба ведомства.

Экстренное предупреждение от спасателей будет действовать с 12.00 до 20.00. Как сообщает Агентство "Москва", о жаре предупреждает и подмосковное МЧС. В такую погоду нужно поддерживать прохладную температуру в доме, избегать физических нагрузок, не допускать перегрева тела и не оставлять детей и домашних животных в припаркованных авто.

При этом столичные экологи объявили в четверг самый высокий - "красный" - уровень опасности жары. Они советуют москвичам внимательно относиться к своему самочувствию и здоровью своих близких. В дневные часы по возможности не выходить из дома.

Согласно прогнозам синоптиков, характер погоды в столице не изменится до конца недели, кроме того, есть вероятность усиления жары. Метеорологи заявляют, что температура останется аномально жаркой и в начале августа.