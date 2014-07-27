Воскресенье в Москве будет жарким и солнечным

Безоблачная и жаркая погода ждет москвичей в воскресенье

В воскресенье в столице сохранится жаркая и солнечная погода. Максимальная температура воздуха составит +30 градусов, сообщает Центр погоды "Фобос".

Пик жары придется на 16.00. Однако уже к 10.00 воздух прогреется до +24 градусов.

К вечеру жара спадет, столбики термометров опустся до +22. Ночью температура также составит около +20 градусов.

В Подмосковье температура воздуха составит +24-29 градусов. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в cекунду. Атмосферное давление составит 753 милиметро ртутного столба - это значение выше нормы.

Как отмечают специалисты центра "Фобос", такая погода обусловлена антициклоном из Скандинавии, который сейчас расположился над центральными областями России.