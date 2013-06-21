Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2013, 14:25

Культура

Послушать волынку и съесть стейк можно на празднике в Саду им. Баумана

Фото: ИТАР-ТАСС

30 июня в Саду имени Баумана пройдет летний праздник Culture Clash издания The Moscow News, который объединит старинную русскую забаву – игру в "Городки", американское барбекю и коктейль из фолка, средневековой музыки, звуков волынки и инди-музыки. Проект "Городки" был запущен в мае 2013 года изданием "Московские новости".

В рамках мероприятия пройдут финал конкурса на лучший соус барбекю, соревнования по игре в "Городки", кулинарные мастер-классы для взрослых и детей, конкурс на поедание стейков, буккроссинг и гаражная распродажа.
В музыкальной программе запланированы выступления группы "ВеданЪ КолодЪ", певицы Чейнеш Байтушкиной, Teufelstanz и Far cities.

Мероприятие пройдет с 14.00 по 18.00.

лето Сад имени Баумана фолк инди-рок

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика