17 июня 2015, 03:04

Культура

МУЗЕОН запускает серию летних вечеринок под "Куполом"

Фото: muzeon.ru

Парк МУЗЕОН и клуб Powerhouse запускают серию бесплатных вечеринок "Ленивые четверги" - они станут проходить каждый четверг в новом музыкальном чилауте в беседке "Купол", сообщает пресс-служба парка.

За диджейским пультом окажутся резиденты парка и близкие по духу музыканты и диджеи — общие друзья МУЗЕОНА и Powerhouse. Приятным бонусом для гостей станет поп-ап-ателье Levi’s, расположенное неподалеку: здесь любой обладатель джинсов Levi’s сможет сделать себе бесплатные нашивки и заплатки на свой вкус.

Открытие программы состоится уже в этот четверг, 18 июня. За музыкальное наполнение пилотного вечера будут отвечать Algorythmik, OL, а также специально приглашенный гость из Британии CAIN. Молодой продюсер сочиняет мелодичный трайбл-хаус с легким уклоном в бейс-музыку и брейкбит начала 90-х.

На вечеринках можно будет попробовать прохладительные напитки, французские киши и ягодные десерты. Если принести с собой пледы, то можно разместиться на траве или песчаном пляже вокруг "Купола".

Время: 18 июня, 19.00 – 22.30

Место: парк искусств МУЗЕОН

Вход свободный

