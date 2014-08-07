В некоторых районах столицы в четверг пройдут дожди с грозами

В четверг в Москве местами могут пройти дожди с грозами

В четверг, 7 августа, в некоторых районах Москвы будет облачно, возможны дожди с грозами. По сообщениям синоптиков, зной в городе не спадет. Воздух прогреется до 29-30 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Будет дуть слабый северо-восточный ветер со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отмечают, что в городе прогнозируется средний уровень опасности жары и загрязнения атмосферного воздуха. Рекомендации о том, как вести себя, чтобы не пострадать от слишком теплой погоды, можно найти здесь.

Жара продержится в столице до выходных. В пятницу ожидаются дожди, а температура останется на прежних значениях. Метеорологи обещают, что прохладнее в Москве станет через неделю.