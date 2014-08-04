В понедельник в столице станет прохладнее на пару градусов

В понедельник жара в столице немного спадет

В понедельник, 4 августа, в столице будет облачно и жарко, днем в городе ожидается до 27-28 градусов, передает телеканал "Москва 24". Это выше климатической нормы на 5 градусов.

Дождей в городе не ожидается.

По прогнозам синоптиков, осадки могут выпасть уже во вторник. При этом всю неделю воздух в Москве будет прогреваться до 28-29 градусов.

Напомним, что июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5 процентов от месячной нормы. В августе сильная жара продолжилась - как в Москве, так и в Подмосковье. 2 августа столбики термометров местами поднимались до +35 градусов. Впрочем, в субботу в Москве и Подмосковье прошли дожди.