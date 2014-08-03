На следующей неделе в столице станет немного прохладнее

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На следующей недели в Москве сохранится ясная и сухая погода, однако в столице станет чуть прохладнее, сообщает телеканал "Москва 24".

Как рассказал специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, ночью в городе температура воздуха опустится до плюс 13-18 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до вполне комфортных 25-30 градусов, что лишь немного выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что грядущая неделя будет менее жаркой. Максимальная температура воздуха составит, в среднем, около +29 градусов.

Напомним, что июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5 процентов от месячной нормы. В августе сильная жара продолжилась - как в Москве, так и в Подмосковье. 2 августа столбики термометров местами поднимались до +35 градусов. Впрочем, в субботу в Москве и Подмосковье прошли дожди.