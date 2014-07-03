Гидрометцентр: июль будет жарким, а август – близким к норме

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Температура воздуха в июле будет выше нормы – от +23 до +28 градусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура в июле выше обычной на 5-6 градусов - за 136 лет наблюдений показатели составляли плюс 24-26. При этом в августе метеорологи прогнозируют температуру, близкую к норме, средняя температура в этом месяце будет 22-24 градуса тепла. Кроме того, апрель и май 2014 года оказались самыми теплыми во всей истории наблюдений Гидрометцентра.

Также Вильфанд отметил, что опасаться повторения пожароопасной ситуации 2010 года не стоит, но "по расчетам метеорологов, в ближайшее время ожидается повышение температур, и это приведет к заметному потеплению по всей Земле", - добавил он.



Температурные нормы в транспорте в жару

Ранее подмосковный главк МЧС предупреждал о риске возникновения природных пожаров, в том числе в зоне торфяных месторождений, а также вероятности ухудшения самочувствия людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.