В поисках тени: как пережить жару в городе и на даче

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Жара в столице и области не спадает и, по прогнозам синоптиков, продержится как минимум до вечера воскресенья. Горожанам, коммунальным службам, работникам транспорта приходится приспосабливаться к погоде. Что нужно делать, чтобы легче пережить жаркие дни в городе, на даче или в дороге - в материале М24.ru.

Вода для всех

В условиях большого города высокая температура воздуха переносится особенно тяжело: раскаленный асфальт, духота, толпы людей в общественном транспорте. С другой стороны, в городе больше способов с жарой бороться. Например, московские власти постарались обеспечить всех горожан питьевой водой. Как уже сообщало М24.ru, воду сейчас бесплатно раздают в точках общепита во всех городских парках. Также напиться можно в библиотеках и других учреждениях культуры. Без воды не остались даже московские бомжи: бездомные могут получить ее в приютах, кроме того, воду для них раздают из автомобилей службы "Социальный патруль" и автобусов-накопителей возле московских вокзалов.

Для того, чтобы освежить воздух через каждые два часа в городе поливают дороги и дважды в день промывают дворовые территории. Для этой цели задействовано более 2,5 тысяч поливочных машин. Еще около 600 машин зарезервированы для того, чтобы оперативно среагировать на возможные возгорания. Кроме того, город несколько раз в день облетает вертолет МЧС.

Вода в жару требуется не только людям, но и животным – в социальных сетях появились призывы оставлять в тени под деревьями миски с водой для бездомных кошек и собак. А вот о деревьях позаботились особо: газоны и клумбы интенсивно поливают по ночам.

Мнение эксперта В такую жаркую погоду людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, следует находиться в прохладных помещениях, оборудованных кондиционерами или с хорошей вентиляцией. На открытое солнце лучше не выходить, особенно с 12.00 до 15.00 - это самое опасное время. В такую жаркую погоду людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, следует находиться в прохладных помещениях, оборудованных кондиционерами или с хорошей вентиляцией. На открытое солнце лучше не выходить, особенно с 12.00 до 15.00 - это самое опасное время. Специалисты также рекомендуют чаще пить: чай, воду – лучше негазированную, можно подкисленную лимоном или чуть подсоленную, чтобы жидкость подольше задерживалась в организме. Питаться лучше небольшими порциями, есть больше фруктов и овощей. Следует избегать не только физических нагрузок, но и стрессов – при такой температуре организм не очень хорошо реагирует на эмоциональные нагрузки. Обязательно принимать выписанные врачом лекарства, следить за артериальным давлением, если с ним возникают проблемы. При малейшем подозрении, что вы перегрелись, нужно уйти в тень, прилечь, положить на лоб холодный компресс, а по возможности остудить все тело холодной водой. Вера Шастина, главный врач городской поликлиники № 220



Убежища от погоды

Где спастись от жары в Москве

В жаркую погоду так и хочется отсидеться в комнате с кондиционером. Но домашние кондиционеры есть не у всех, поэтому для москвичей созданы временные "убежища": в 130 городских центрах социального обслуживания установлены 826 кондиционированных помещений, способных вместить более 27 тысяч человек. В большинстве центров стоят кулеры с водой, а там, где они не установлены, запаслись бутылированной жидкостью и кипяченой водой в кувшинах. Дежурящие здесь медсестры могут измерить посетителям давление и оказать другую доврачебную помощь.

В меню домов престарелых и инвалидов включают больше овощей и фруктов, а на территориях таких учреждений появились беседки, тенты и фонтаны. В больницах также установили современные кондиционеры. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, горожане переносят аномальную погоду довольно стойко: массовых обращений к медикам из-за проблем со здоровьем, вызванных жаркой погодой, пока не наблюдается.

По мнению медиков, лучше всего в эти выходные сбежать от жары за город. Но если такой возможности нет, можно выбраться в парки или скверы, особенно если они расположены недалеко от дома. Детям и пожилым людям обязательно нужно надеть головные уборы, также можно создать себе микротень с помощью зонтика, захватить небольшой запас воды и посидеть в тени, недалеко от водоемов. Но долго засиживаться тоже не стоит: лучше вернуться домой и отдохнуть.



Жара в пути

Конечно, дачи и загородные дома отдыха – лучшие места для того, чтобы переждать жару. Но до этих оазисов нужно еще добраться. Особенно трудно это сделать тем, у кого нет автомобиля. Впрочем, общественный транспорт в эту погоду постарались сделать максимально комфортной. На вокзалах и у платформ пригородных поездов уставших от жары пассажиров также готовы напоить водой. А чтобы люди поменьше стояли в очередях, в часы пик открываются 10 дополнительных касс и 60 мобильных стоек по продаже железнодорожных билетов. Кроме того, в поездах и депо чаще делают влажную уборку.

Большая часть автобусов "Мосгортранса" оборудована кондицио, который закупался в последние четыре года, оборудован кондиционерами. Самым прохладным видом наземного транспорта оказались автобусы: из 4600 системы кондиционирования есть в 4029. Троллейбусов с кондиционерами меньше: 303 из 1168. Еще по городу курсируют 67 трамваев с системой охлаждения воздуха.



В метро с последствиями жары борются не только с помощью кондиционеров. На 17 станциях поземки пассажиры бесплатно могут получить питьевую воду.

Автоматы по продаже воды установлены на станциях:



"Сокол"

"Аэропорт"

"Тимирязевская"

"Петровско-Разумовская"

"Савеловская"

"Текстильщики"

"Кузьминки"

"Рязанский проспект"

"Беляево"

"Дмитровская"

"Калужская"

"Академическая"

"Ленинский проспект"

"Волгоградский проспект"

"Пролетарская"

"Кузнецкий мост"

"Пушкинская"

Мнение эксперта Если на дачу вам нужно добираться в общественном транспорте, постарайтесь правильно одеться: вам нужна просторная и легкая одежда из натуральных тканей, никакой синтетики и обязательно головной убор. Не советую нагружать себя лишними вещами. Лучше взять с собой немного еды, а для ее перевозки использовать сумки-холодильники. Остальные продукты можно купить по дороге, но только в проверенных местах! Ни в коем случае не приобретайте готовые салаты: даже если они приготовлены несколько часов назад, а срок хранения – до 12 часов, возможно, их перевозили, не соблюдая условия хранения. Если на дачу вам нужно добираться в общественном транспорте, постарайтесь правильно одеться: вам нужна просторная и легкая одежда из натуральных тканей, никакой синтетики и обязательно головной убор. Не советую нагружать себя лишними вещами. Лучше взять с собой немного еды, а для ее перевозки использовать сумки-холодильники. Остальные продукты можно купить по дороге, но только в проверенных местах! Ни в коем случае не приобретайте готовые салаты: даже если они приготовлены несколько часов назад, а срок хранения – до 12 часов, возможно, их перевозили, не соблюдая условия хранения. Вообще в такую погоду не стоит перегружать себя обильной и жирной едой: организму не помешает небольшая разгрузка. Пикник с шашлыком в жару – не самая хорошая идея, тем более что в это время лучше воздержаться от алкоголя. Сейчас сезон ягод, свежих овощей, хорошо включать в меню и рыбу. Если уж вы попали на дачу, не занимайтесь там сложными сельскохозяйственными работами, особенно такими, при которых нужно наклонившись стоять на солнцепеке. Лучше посидеть в тени плодовых деревьев, а если есть река или бассейн – рекомендую периодически купаться. Вера Шастина, главный врач городской поликлиники № 220

Эти станции расположены не очень глубоко под землей и не омываются грунтовыми водами, температура воздуха на них особенно высокая. Сейчас автоматы переведены в режим бесплатной раздачи.Кроме того, на 7 "жарких" станциях, где автоматов нет, воду раздают сотрудники "подземки":Также в метро дежурят бригады скорой помощи, а специалисты контролируют температурный режим на станциях.