К тушению лесных пожаров в Подмосковье привлекут 85 тысяч волонтеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Для тушения природных пожаров в Подмосковье при необходимости могут привлечь до 85 тысяч добровольцев, сообщает в пятницу телеканал "Москва 24".

Так, в некоторых районах уже начались возгорания прошлогодней травы. Очевидцы снимали огонь на видео и выкладывали в сеть.

В апреле на территории Московской области пройдут учения по тактике и технике тушения лесных пожаров, заявил замначальника МЧС Вадим Беловошин на пресс-конференции в пятницу.

"Пока говорить о полной готовности мы не можем, 18 апреля проведем крупные учения. По плану подготовки на 2014 год - более 1,5 тысяч человек пройдут обучение и тренировку по технике и тактике тушения лесных пожаров, также около 1 тысячи человек войдут в организацию добровольных пожарных дружин", - цитирует Агентство "Москва" Беловошина.

По словам зампредседателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Николая Кобозева, для авиационного патрулирования лесов Московской области и тушения лесных пожаров будет задействовано около 8 воздушных судов, договоры на аренду которых заключат с 4 авиакомпаниями.

"Зона авиационного мониторинга составит порядка 900 тысяч гектар, уже утверждено 7 маршрутов авиационного патрулирования лесов: 5 основных и 2 дополнительных на случай высокой пожарной опасности", - отметил он.

Кобозев добавил, что зона наземной охраны лесов в этом году составит свыше 1,5 миллионов гектаров, утверждено 128 маршрутов наземного патрулирования с общей протяженностью маршрутов 18,5 тысяч километров.

В свою очередь замначальника регионального главка МЧС по государственной пожарной службе Вадим Беловошин заявил, что в Подмосковье на лесных территориях с 1 мая введут особый противопожарный режим, а жителям ограничат посещение лесов.

"С 1 мая будет введен особый противопожарный режим, в рамках которого будет ограничено посещение лесного массива с целью предотвращения природных пожаров", - сказал он.

Беловошин напомнил, что с 19 апреля начнется сезон охоты. Он рекомендовал охотникам не разжигать в лесах костры, не жечь траву и бережно относиться к лесу.