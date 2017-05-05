Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 10:40

Экология

Пожар в районе "Фукусимы-1" продолжил распространяться

Фото: ТАСС/Виктор Чавайн

Лесной пожар, вспыхнувший около недели назад в районе аварийной АЭС "Фукусима-1", продолжает распространяться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Выгорело более 20 гектаров леса. В районе происшествия дует порывистый ветер, что затрудняет работу пожарных.

Изменений радиационного фона на месте случившегося не наблюдается.

Лес находится на территории поселка Намиэ. После аварии на "Фукусиме-1" всех жителей оттуда эвакуировали из-за высокой радиации, посещать этот район и проживать в нем запрещено.

