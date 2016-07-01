Форма поиска по сайту

01 июля 2016, 18:39

Культура

В лектории "Здоровая столица" расскажут об болезнях сердца

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Лианозовском парке 2 июля в рамках лектория "Здоровая столица" специалисты различных медицинских учреждений расскажут об основных факторах риска болезней сердца, инсульта, а также правилах, которые позволят сохранить здоровье, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках лектория пройдет информационная акция "Измерь свое давление". Поучаствовать в акции и получить рекомендации врача-кардиолога сможет любой желающий.

Лекторий начнется 2 июля в 17:00. Вход на мероприятие свободный.

Лекции по вопросам здорового образа жизни и профилактике различных заболеваний будут проходить во всех парках города с 25 июня по 3 октября.

Проект открытого лектория инициирован депутатом Мосгордумы, председателем Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилой Стебенковой при поддержке НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения.

лектории лианозовский парк свежий воздух

