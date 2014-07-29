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29 июля 2014, 10:11

Лекции недели: история поп-музыки и глянец в эпоху новой журналистики

лекции трансляции Джастин Бибер Алена Долецкая летний кинотеатр Летняя киноакадемия Никиты Михалкова смотреть онлайн на m24.ru

На этой неделе учимся красиво говорить и не стесняться публики, узнаем, как изменилась глянцевая журналистика и знакомимся с двухтысячелетней историей поп-музыки. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе, - в материале сетевого издания M24.ru.

Трансляции на M24.ru

Режиссер, писатель, переводчик, сценарист и продюсер Владимир Алеников прочтет лекцию в Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Алеников расскажет о профессии и поделится советами с начинающими режиссерами.

Трансляция начнется 29 июля в 14.30


Художник и куратор Стас Шурипа расскажет о современной выставочной деятельности и о том, чем отличается работа куратора и художника. Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы Биеннале молодого искусства.

Трансляция начнется 31 июля в 19.30


Вторник, 29 июля

Фото: M24.ru/Васильев Роман

По мнению музыкального критика Дениса Бояринова, римский император Нерон и двадцатилетний и очень скандальный музыкант Джастин Бибер имеют много общего. Почему? Узнайте на лекции. Бояринов расскажет много интересного из мира звуков и на глазах у изумленной публики докажет, что поп-музыку изобрели вовсе не в XX веке. Если точнее - около двух тысяч лет назад.

  • Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4, строение 1
  • Время: 19.00
  • Стоимость: бесплатно, но нужна регистрация
  • Что можно узнать на лекции: как появилась поп-музыка


    • Среда, 30 июля

    Фото: M24.ru

    Лекция среды пройдет на свежем воздухе. В летнем кинотеатре выступит американец Сэм Потоликкио, который научит правильно общаться, использовать харизму и убеждать людей. Потоликкио считается одним из лучших преподавателей в своем деле. Он читает лекции в более чем сорока университетах мира. Среди них - Оксфорд, Кембридж и Российская академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

  • Место: Летний кинотеатр в ЦПКиО имени Горького
  • Время: 19.00
  • Стоимость: вход свободный, не забудьте зарегистрироваться
  • Что можно узнать на лекции: научиться не бояться людей и публичных выступлений


    • Четверг, 31 июля

    Алена Долецкая. Фото: ИТАР-ТАСС

    В четверг расскажут о том, как меняются глянцевые журналы в эпоху трансформации рынка медиа. Эта лекция не имела бы ценности, если бы ее не читала Алена Долецкая - бывший главред VOGUE, нынешний руководитель Interview Россия и просто легенда от мира гламурной журналистики.

    Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию лекции. Следите за нашими анонсами.

  • Место: Московская школа управления "Сколково", Новая, 100
  • Время:19.00
  • Стоимость: вход свободный, обязательна регистрация
  • Что можно узнать на лекции: что происходит с глянцем сегодня


    • Пятница, 1 августа

    Фото: ИТАР-ТАСС

    Лето - время путешествий не только в теплые страны с уютными отелями с бесплатным WI-FI, но и пора безумных поездок в дикие места, где развести огонь легче, чем найти розетку. О том, как пользоваться гаджетами во время дальних поездок, расскажет путешественник, блогер и бизнесмен Алексей Кобелев. В программе лекции - какая техника поможет в дороге, что из электроники стоит взять с собой и как заработать на поездах по миру, когда платить, кажется, должны вы.

  • Место: Di Telegraph, Тверская, 7
  • Время: 19.30
  • Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации
  • Что можно узнать на лекции: дружат ли гаджеты и путешествия

    • Сюжет: Расписание столичных лекций

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