Лекции недели: история поп-музыки и глянец в эпоху новой журналистики

На этой неделе учимся красиво говорить и не стесняться публики, узнаем, как изменилась глянцевая журналистика и знакомимся с двухтысячелетней историей поп-музыки. О том, какие лекции посмотреть онлайн и посетить в городе, - в материале сетевого издания M24.ru.

Трансляции на M24.ru Режиссер, писатель, переводчик, сценарист и продюсер Владимир Алеников прочтет лекцию в Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Алеников расскажет о профессии и поделится советами с начинающими режиссерами. Режиссер, писатель, переводчик, сценарист и продюсер Владимир Алеников прочтет лекцию в Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Алеников расскажет о профессии и поделится советами с начинающими режиссерами. Трансляция начнется 29 июля в 14.30

Художник и куратор Стас Шурипа расскажет о современной выставочной деятельности и о том, чем отличается работа куратора и художника. Мероприятие пройдет в рамках образовательной программы Биеннале молодого искусства. Трансляция начнется 31 июля в 19.30



Вторник, 29 июля

Фото: M24.ru/Васильев Роман

По мнению музыкального критика Дениса Бояринова, римский император Нерон и двадцатилетний и очень скандальный музыкант Джастин Бибер имеют много общего. Почему? Узнайте на лекции. Бояринов расскажет много интересного из мира звуков и на глазах у изумленной публики докажет, что поп-музыку изобрели вовсе не в XX веке. Если точнее - около двух тысяч лет назад.

Место: Культурный центр ЗИЛ, Восточная, 4, строение 1 Время: 19.00 Стоимость: бесплатно, но нужна регистрация Что можно узнать на лекции: как появилась поп-музыка



Среда, 30 июля

Фото: M24.ru

Лекция среды пройдет на свежем воздухе. В летнем кинотеатре выступит американец Сэм Потоликкио, который научит правильно общаться, использовать харизму и убеждать людей. Потоликкио считается одним из лучших преподавателей в своем деле. Он читает лекции в более чем сорока университетах мира. Среди них - Оксфорд, Кембридж и Российская академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Место: Летний кинотеатр в ЦПКиО имени Горького Время: 19.00 Стоимость: вход свободный, не забудьте зарегистрироваться Что можно узнать на лекции: научиться не бояться людей и публичных выступлений



Четверг, 31 июля

Алена Долецкая. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг расскажут о том, как меняются глянцевые журналы в эпоху трансформации рынка медиа. Эта лекция не имела бы ценности, если бы ее не читала Алена Долецкая - бывший главред VOGUE, нынешний руководитель Interview Россия и просто легенда от мира гламурной журналистики.

Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию лекции. Следите за нашими анонсами.

Место: Московская школа управления "Сколково", Новая, 100 Время: 19.00 Стоимость: вход свободный, обязательна регистрация Что можно узнать на лекции: что происходит с глянцем сегодня



Пятница, 1 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Лето - время путешествий не только в теплые страны с уютными отелями с бесплатным WI-FI, но и пора безумных поездок в дикие места, где развести огонь легче, чем найти розетку. О том, как пользоваться гаджетами во время дальних поездок, расскажет путешественник, блогер и бизнесмен Алексей Кобелев. В программе лекции - какая техника поможет в дороге, что из электроники стоит взять с собой и как заработать на поездах по миру, когда платить, кажется, должны вы.