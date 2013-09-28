Форма поиска по сайту

28 сентября 2013, 12:01

Культура

Лекции онлайн: Доцент Анастасия Тюрина о бионике и дизайне

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 28 сентября, в университете МИЭТ пройдут лекция и мастер-класс, посвященные бионике.

Доцент МИЭТ Анастасия Тюрина в первой части мероприятия расскажет о науке, сочетающей в себе биологию и технику. Лекция будет посвящена удивительному сочетанию природы и достижений человека, а также тому, как бионика воплощает себя в дизайне.

Во время мастер-класса посетителям продемонстрируют процесс зарождения дизайнерского проекта и познакомят с лучшими работами студентов университета.

Лекция будет полезна старшеклассникам, студентам, а также всем, кто интересуется наукой.

Начало трансляции – 13.00.

Трансляция завершена.

