Про кино: Олег Доброчеев - о секретах профессии

Фото: M24.ru

Директор центра прогнозов Института экономических стратегий, физик Олег Доброчеев проведет в понедельник, 28 июля, познавательную лекцию в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Когда : 28 июля в 14:30

: 28 июля в 14:30 Кто : директор центра прогнозов Института экономических стратегий Олег Доброчеев

: директор центра прогнозов Института экономических стратегий Олег Доброчеев О чем : о секретах профессии

: о секретах профессии Кому смотреть : всем желающим



Олег Доброчеев - физик, ведущий научный сотрудник РНЦ "Курчатовский институт", а также директор центра прогнозов Института экономических стратегий. Он является автором "Календаря перемен", который помогает всем желающим скорректировать свою деловую, творческую и физическую активность так, чтобы избежать лишних потерь и получить дополнительные преимущества.

Начало - в 14.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.