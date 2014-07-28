Про кино: Олег Доброчеев - о секретах профессии

Фото: M24.ru
Директор центра прогнозов Института экономических стратегий, физик Олег Доброчеев проведет в понедельник, 28 июля, познавательную лекцию в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.
- Когда: 28 июля в 14:30
- Кто: директор центра прогнозов Института экономических стратегий Олег Доброчеев
- О чем: о секретах профессии
- Кому смотреть: всем желающим
Олег Доброчеев - физик, ведущий научный сотрудник РНЦ "Курчатовский институт", а также директор центра прогнозов Института экономических стратегий. Он является автором "Календаря перемен", который помогает всем желающим скорректировать свою деловую, творческую и физическую активность так, чтобы избежать лишних потерь и получить дополнительные преимущества.
Начало - в 14.30. Запись лекции будет выложена на сайте.
Трансляция завершена.