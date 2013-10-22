Форма поиска по сайту

22 октября 2013, 12:47

Культура

Как заинтересовать продюсера своим кинопроектом

Фото: ИТАР-ТАСС

22 октября продюсер Илья Бачурин проведет в киноклубе "Фитиль" мастер-класс "Иди и смотри. Вернись и снимай. Чего ждут от сценаристов и режиссеров российские кинопродюсеры?". Слушатели смогут узнать, какие картины интересны продюсерам и почему, как сделать отечественное кино конкурентоспособным и какие сценарии востребованы на кинорынке. Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Генеральный директор киноконцерна "Главкино", продюсер Илья Бачурин расскажет всем неравнодушным к киноискусству, как найти баланс между желанием снимать для себя и стремлением угодить зрителю, а также ответит на различные насущные вопросы, касающиеся киноиндустрии.

Начало трансляции – в 18.00.

Трансляция завершена.

