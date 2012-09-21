Посетителям "Винзавода" расскажут о лучших фестивалях мира

Фото: platformaproject.ru

24 сентября в Центре современного искусства "Винзавод" ждут театралов. На площадке "Платформа" состоится лекция Марины Давыдовой "Как я провел этим летом: навигатор по лучшим театральным фестивалям мира".

Посетителям расскажут о том, что сейчас можно увидеть на театральных фестивалях и правда ли, что все они похожи друг на друга, а также как попасть в программу форума и что круче - Эдинбург или Авиньон.

Марина Давыдова также расскажет, происходят ли благодаря фестивалям изменения в театральной жизни и всегда ли эти изменения к лучшему.

Начало лекции в 20.00. Стоимость билета – 100 рублей.

Адрес площадки "Платформа": 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6.