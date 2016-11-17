Christian Dior в Советском союзе: лекция в Музее Москвы

Шляпы, перчатки по локоть, туфли-лодочки – французский шик в гостях у советских трудящихся

Дата: 17 ноября в 19:30

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2)

Ради чего идти: культуролог Оксана Гавришина проанализирует знаменитые снимки журнала LIFE – манекенщицы в платьях Dior на улицах советской Москвы. Показ французского модельера в ГУМе в июне 1959 года стал сенсацией. Элегантные яркие платья и шляпки обсуждались на кухнях и в парикмахерских, в метро и кафе.

Что еще: слушателям лекции будет предложено порассуждать о том, как можно воспринимать эти фотографии сегодня.

Цена: 200 рублей по предварительной регистрации.

Подробности о лекции – на странице мероприятия в Facebook.