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16 ноября 2016, 10:40

Дягилев и СССР: лекция об отношениях знаменитого импресарио и советской власти

лекции МАММ Сергей Дягилев обо всем

Оказывается, Дягилев мог стать министром культуры СССР и ставить парады на Красной площади

Дата: 16 ноября в 19:00

Место: Мультимедиа Арт Музей (Остоженка, 16)

Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: критик Алексей Мокроусов расскажет об отношениях Дягилева и Советской власти, а также об общении создателя "Русских сезонов" в Париже с Маяковским, Родченко, Мейерхольдом и другими деятелями культуры.

Что еще: отдельно лектор коснется попыток "вернуть" Дягилева на родину. Его кандидатуру рассматривали как возможного министра культуры России, сотрудника Большого театра и постановщика парадов на Красной площади.

Цена: 500 рублей. Обязательна предварительная регистрация по электронному адресу mk@mdf.ru.

Подробности о лекции можно узнать на сайте музея.

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