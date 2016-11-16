Дягилев и СССР: лекция об отношениях знаменитого импресарио и советской власти

Оказывается, Дягилев мог стать министром культуры СССР и ставить парады на Красной площади

Дата: 16 ноября в 19:00

Место: Мультимедиа Арт Музей (Остоженка, 16)



Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: критик Алексей Мокроусов расскажет об отношениях Дягилева и Советской власти, а также об общении создателя "Русских сезонов" в Париже с Маяковским, Родченко, Мейерхольдом и другими деятелями культуры.

Что еще: отдельно лектор коснется попыток "вернуть" Дягилева на родину. Его кандидатуру рассматривали как возможного министра культуры России, сотрудника Большого театра и постановщика парадов на Красной площади.

Цена: 500 рублей. Обязательна предварительная регистрация по электронному адресу mk@mdf.ru.

Подробности о лекции можно узнать на сайте музея.