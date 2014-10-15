Литературовед Андрей Аствацатуров расскажет о творчестве Уайльда и Бердслея

Андрей Аствацатуров. Фото: ТАСС/Вадим Жеронов

В четверг, 16 октября, известный литературовед Андрей Аствацатуров прочтет лекцию "Эстетизм. Декаданс. Оскар Уайльд. Обри Бердслей". Прямую трансляцию проведет сетевое издание M24.ru.

Лекция пройдет в рамках образовательной программы Британского Совета к выставке "О. Уайльд. О. Бердслей. Взгляд из России" в ГМИИ имени Пушкина (в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков). Выставка проходит в рамках Перекрестного Года культуры Великобритании и России.

На выставке представлены оригинальные рисунки Бердслея, а также ранние оттиски его гравюр из собраний лондонских музеев, включая Музей Виктории и Альберта. Ранее эти произведения были известны в России только по публикациям в художественных журналах. Всего на экспозиции представлено более 150 произведений из британских и российских музеев.

Когда : 16 октября в 19.30

: 16 октября в 19.30 Кто : Андрей Аствацатуров

: Андрей Аствацатуров О чем : о творчестве Оскара Уайльда и Обри Бердслея

: о творчестве Оскара Уайльда и Обри Бердслея Кому смотреть : интересующимся литературой и искусством



Литературовед Андрей Аствацатуров рассказал о творчестве Уайльда

Всего на экспозиции представлено более 150 произведений из британских и российских музеев.

Выставка проходит в числе мероприятий Перекрестного Года культуры Великобритании и России. Британский Совет подготовил обширную образовательную программу, приуроченную к выставке. Перед посетителями музея выступят ведущие искусствоведы двух стран.

Андрей Аствацатуров - российский филолог, писатель. Доцент кафедры Истории зарубежных литературы СПбГУ, член Союза писателей Санкт-Петербурга.

По техническим причинам трансляция прервалась. Запись будет выложена на нашем сайте.