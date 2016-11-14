Саспенс и другие ужасные вещи: лекция об Альфреде Хичкоке

Пора, наконец, разобраться в наследии мастера страха и трепета

Дата: 15 ноября в 20:00

Место: Библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна (улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2)

Ради чего идти: в первую очередь, конечно, ради саспенса! Историк кино и режиссер документального кино Данила Кузнецов расскажет о том, как Хичкок ввел в кинематограф этот прием, а также другие новшества. Также он расскажет о том, как характер и факты биографии режиссера нашли отражение в его фильмах, и он том, как он прошел путь от режиссера номер один до автора развлекательного зрительского кино и обратно.

Что еще: отдельно лектор коснется вопроса творческих коллабораций Хичкока. Он расскажет, как повлияло на творчество режиссера сотрудничество с крупнейшими деятелями искусства – от Сальвадора Дали до Грейс Келли – сотрудничал режиссер и как это повлияло на его творчество.

Цена: 900 рублей.

