Лекции недели: павильоны ВДНХ, история готики и школа будущего

История павильонов ВДНХ, влияние цвета и дизайна логотипа на популярность продукта, новые идеи для школьного образования и история готической архитектуры - сетевое издание M24.ru рассказывает о лекциях, которые можно посмотреть онлайн и посетить в городе на этой неделе.

Понедельник, 13 октября

На лекции в понедельник поговорят о главных павильонах ВДНХ. Спикер расскажет, как и кем создавались красивейшие здания народной выставки, зачем ставили памятники животным и какие панно не дожили до наших дней. Лекция не только пополнит ваши знания нескучными фактами о главной выставке страны, но и заставит прогуляться по территории ВДНХ в последние теплые дни.

Место: Книжный магазин-лекторий "Читалка", Жуковского, 4 Время: 19.30 Стоимость: 200 рублей Что можно узнать на лекции: что символизируют скульптуры фонтана "Дружба народов" и на каких павильонах находились самые большие скультпуры





Вторник, 14 октября

Почему одни логотипы нам нравятся и внушают доверие, а другие раздражают? Как дизайн и цвет упаковки товара влияет на популярность продукта? Об этом - в лекции "Влияние нейроэстетики на эффективность бизнеса", которую проведет поведенческий экономист Олег Клепиков. На всякий случай добавим, что нейроэстетика исследует, как мозг человека воспринимает красоту и искусство.

Место: Di Telegraph, Тверская, 7 Время: 19.30 Стоимость: 350 рублей Что можно узнать на лекции: как сделать логотип, который будет нравиться потребителю





Среда, 15 октября

Глава российского подразделения eBay Владимир Долгов расскажет о том, зачем интернет-площадка нужна нашей стране. В рамках открытой лекции обещают обсудить работу eBay в России и дать старт двум конкурсам с щедрыми подарками для победителей.

Место: Бизнес-школа RMA, Нижняя Сыромятническая, 10, строение 12, 5 этаж Время: 19.00 Стоимость: бесплатно по регистрации Что можно узнать на лекции: как работает известный интернет-аукцион





Четверг, 16 октября

На дискуссии "Творческий урок в музее" поговорят о том, почему учеников нужно чаще выводить за пределы школы и знакомить с культурным наследием. Об эффективности такой формы образования и необходимости образовательной реформы будут рассуждать эксперты: старший научный сотрудник музея-усадьбы "Кусково" Светлана Ерастова, начальник отдела дополнительного образования департамента образования Москвы Ольга Глазкова и другие. Событие пройдет в рамках форума "Культура. Взгляд в будущее", полное расписание дискуссий и лекций - по ссылке.

Место: ЦВЗ "Манеж", Манежная площадь, 1 Время: 10.00 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: как сделать учебу в школе продуктивнее





Пятница, 17 октября

Если вы сходите с ума от Собора Парижской Богоматери и Миланского собора, пятничная лекция для вас. Преподаватель МАрхИ, культуролог и журналист Елена Рубан познакомит с историей и лучшими образцами готической архитектуры.

Место: Культурный центр "Пунктум", Тверская, 12, строение 2, 1 подъезд, 4 этаж Время: 19.30 Стоимость: 400 рублей Что можно узнать на лекции: почему готический стиль называют "лестницей в небо"



