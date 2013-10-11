Способны ли роботы заменить людей

Фото: m24.ru

В рамках проекта "Университетские субботы" в Московском государственном университете печати имени Федорова пройдет лекция о робототехнике. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию занятия.

На лекции можно будет не только узнать историю развития робототехники и познакомиться с отраслями промышленности, в которых сегодня применяются роботы, но и выяснить, что за будущее ждет современных киборгов. Проведет занятие кандидат физико-математических наук Юрий Портнов.

Начало трансляции – в 15.00.

Трансляция завершена.