В "Экспериментаниуме" расскажут о жизни звезд

В субботу, 8 марта, в музее занимательных наук "Экспериментаниум" пройдет лекция "Из жизни звезд". Ее прочтет сотрудник государственного астрономического института П.К. Штернберга Анна Чашкина. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию лекции.

Вряд ли среди нас найдутся те, кто ни разу не смотрел на звезды. Человеческий глаз видит всего лишь маленькие блестящие огоньки, но мы даже представить не можем, как же они велики на самом деле.

На этой лекции слушатели смогут узнать о том, как рождаются звезды, как они живут и во что превращаются.

Начало трансляции в 17:30