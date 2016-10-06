Форма поиска по сайту

06 октября 2016, 16:18

Культура

"Мослекторий" покажет лекцию проекта Arzamas об иероглифах

Письменность во всех странах начиналась с иероглифов, то есть с графической передачи информации. Но лишь на Востоке при письме по-прежнему используются символы: в Китае и Японии одним знаком возможно записать целое слово. Причем один и тот же иероглиф может означать разные понятия в зависимости от контекста. Почему на Западе на смену иероглифам пришел алфавит, а на Востоке этого не случилось? Об этом расскажет кандидат филологических наук, заведующий кафедрой истории и филологии Дальнего Востока института восточных культур и античности РГГУ Георгий Старостин. Мероприятие проводит просветительский проект

Смотрите прямую трансляцию лекции на портале "Мослекторий" 16 октября в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

