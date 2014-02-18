В "Ветошном" научили складывать подарочные коробки-оригами

В арт-центре "Ветошный" прошел мастер-класс по оригами

В арт-центре "Ветошный" в рамках выставки "Самураи. 47 ронинов" прошел мастер-класс по оригами и лекция о самурайской культуре. Его провела президент Международного детского центра оригами, член немецкой, австралийской, американской ассоциаций оригами и автор разнообразных оригами-моделей и книг Зоя Чащихина. Сетевое издание M24.ru приводит полную текстовую версию лекции.

- Я преподаю оригами много лет и придумываю сама модели. Ездила по разным городам, была в Японии, преподавала оригами. Сейчас мы сделаем волшебную коробочку, в которую будет приятно и положить подарок и получить подарок. Я положила вам большой цветной квадратик, и вы выбрали четыре маленьких квадратика. Сейчас мы начнем с большого квадрата.

Возьмите в руки большой квадрат. В оригами используются любые многоугольники, но классически используют квадрат. Квадрат можно брать разных размеров – от самого маленького до очень большого – насколько позволяет площадь бумаги, которую можно приобрести.

Складывать я рекомендую на весу, поскольку на весу мы больше контактируем с бумагой. Когда квадрат лежит на столе, спина принимает не очень хорошую форму, и квадрат мы ощущаем только сверху. Поэтому постарайтесь взять в руки квадрат и складывать на весу.

Два противоположных угла соединяем в треугольник, эти два уголочка держим крепко. Другой рукой снизу обнимаем бумагу и, натягивая, прижимаем линию сгиба. Молодцы! Здесь вообще молодые люди без помощников сами делают, молодцы!

Посмотрите, мы один раз согнули. Если посмотреть на эту складочку, у нее получается два образа – изнутри и снаружи. Кто мне скажет, как называется такая складка в оригами? Представьте, что вы сидите не здесь в зале самураев, а вы в самой Японии, и вы немножко японцы. Вы в первый раз согнули бумагу, а может, не бумагу, а просто хороший лист – листок дерева. Впереди у вас находится гора. Кто знает, как называется такая гора японская? Самая знаменитая, самая важная? Правильно – Фудзияма. Вот видите: у этой горы есть имя. И у японцев, и у каждого из нас тоже есть имя. И вообще, когда мы что-то делаем, мы стремимся дать имена тому, с чем мы общаемся.

И вот скажите, пожалуйста (вы японцы, вокруг вас только горы и долины, и вы согнули листок): какое имя дадите вот этой складке? Подсказка есть: горы и долины. На что похоже?

- На гору.

- Молодец, на гору. Значит, это горная складка. А если мы квадратик откроем и посмотрим на эту же складочку изнутри, какое имя мы дадим этой складке? Правильно, долина. А похоже на птицу.

Дальше открываем квадратик и складываем еще такую же складку, снова соединяем два уголка и снова раскрываем квадратик. У нас, посмотрите, вот эта складочка осталась, мы начало и конец соединяем. Представьте, что это тропинка. Вы идете с самого начала и доходите до конца. Соединяете эти два угла, держите крепко. И снова повторяем наши действия - снова снизу обнимаем, натягиваем бумагу, чтобы уголки смотрели нос к носу. Пальчики крепко держат эти два уголка, как солдат на посту или самурай на посту.

Вы же познакомились теперь с самураями, знаете, какие они отважные и преданные.

Согнули. Еще раз открываем этот квадрат. У нас уже две линии внутри. А центр квадрата мы найдем? Пальчиком нашли центр квадрата. Но пальчик мы отпускаем, потому что должны взять угол. Глазами контролируем центр квадрата. И вот этот угол на один или два пальчика дальше центра квадрата складываем. У нас центр выше, а мы чуть дальше проходим. Но носик должен точно лечь на линию сгиба. Хорошо, молодцы!

Фото: ИТАР-ТАСС

Дальше посмотрите, у нас есть горизонтальная линия, и по этой горизонтальной линии мы уголок отводим назад. Смотрим внимательно, чтобы не промахнуться, потому уголок у нас тоже должен лечь ровно, носиком в самую складку, которая будет чуть повыше. Молодцы. Только уголочек отводим строго по горизонтальной линии, по складке.

Дальше. Знаете, как солнце ходит? В какую сторону солнце бегает? Кто знает?

- На месте стоит.

- На месте стоит… Ну, иногда оно и спать ложиться. В какую сторону оно просыпается?

- Налево.

- Давай скажем направо. У нас, конечно, на левой стороне сердце, эта сторона тоже очень важная. Но ты, наверное, в сказках слышал: дело наше правое, правильная дорога… Знаешь такие слова? Т.е. направо – правильная сторона. И солнышко наше ходит направо, и бумажку мы тоже повернем направо. И снова у нас внизу окажется уголочек. Как вы думаете, что мы с ним должны сделать? Снова повторить складки. Нижни углом мы закрываем белый треугольник полностью, спрятали. И что мы сделаем дальше? Нам нужно отогнуть снова по горизонтальной линии, открыть половинку прежнего уголка и открыть полностью последний треугольник. И тоже ориентируемся на горизонтальную складочку. Отогнули назад, да?

Что мы дальше делаем? Снова поворачиваем наш квадрат по солнцу. И вновь нижний угол закрывает всю белую часть в середине. Прижимаем складочку, закрыли белый угол и вновь отводим назад по горизонтальной складке.





И последний угол. Точно так же поворачиваем по солнцу. Снова поднимаем угол, закрывая белую середину. Уголочек отводим назад по горизонтали.

А теперь вы заметили, что последний у нас открывается? Значит, нам для него надо какой-то замочек придумать. Вы никогда не закрывали коробку без веревки? Никогда. Ну, сейчас поучимся. Это последний. Обратите внимание на правую часть детали и найдите первую. А первая, если мы все делали по солнцу, у нас с правой стороны. Самая первая складка. И от последнего правую часть прячем под первую и выравниваем стеночку. Спрятали?

Теперь возьмите, пожалуйста, маленькие квадратики. Я буду показывать на большом, а вы - маленькие квадратики. Согните квадратик так же, как в предыдущем случае в треугольник. Вновь натягиваем, прижимаем складку. К другому углу так же прижимаем складку. Теперь мы остаемся на одной складке.

Посмотрите, у нас получился треугольник – два острых угла и один большой угол, прямой. Наша задача – два острых угла соединить с большим. Любой угол берем и соединяем с прямым. Возьмите левый нижний угол, прижали складочку, и оставшийся угол так же соединяем. Около прямого угла у нас соединились острые углы. Соединили два уголочка? Теперь один уголочек поднимаем. Взгляните, он внутри двойной, имеется емкость у него. Нажимаем на ребрышко и соединяем верхнюю линию с нижней линией. У нас получается похоже на лепесточек. Я на контрасте покажу. Видите, похож на листочек. Удается расплющить? Нажимаешь на серединку и расплющиваешь. Теперь второй треугольник точно так же надо расплющить.

На Новый год делают еще вот такие шарики, они называются кусудама. В древности эти шары делались из ириса, они считались лечебными: просто брали бутончики ириса, сворачивали шарики и вешали ребенку на шею в мешочек. Считалось, что ирис оберегает ребенка от болезней и злых духов. А сейчас делают такие шарики и внутрь помещают лечебную траву. Шары вешают дома, они бывают разных размеров.

Дома вешают с какой целью? Гости бывают желанными и не очень. Когда приходит нежеланный гость, его не очень добрый взгляд падает на такой шарик, и сердитая энергетика оседает на этой конструкции. Таким образом, он приносит дому меньше зла. А когда приходит хороший человек, то, наоборот, он радуется и делает благо себе (тем, что он радуется, глядя на красивую вещь) и добро этому дому. А в конце года японцы собирают всякие бумажные вещи и сжигают их в металлических фонарях на открытом огне.

Сложили четыре цветочка? Те, кто сложил, поверните на себя, смотрите на эти лепесточки и соедините листочки лицом к лицу. Навстречу два лепестка согнули? У нас с одной стороны появился острый угол. И вот этот острый угол нужно соединить с прямым. Для этого мы сгибаем складку.

Дальше посмотрите, у нас острый угол – как крючок. Если глубже заглянуть, внутри будет маленький кармашек. Вот этот острый угол в виде крючка нужно загнуть в карман. Согнули? Спрятали уголочек. Те, кто острые углы спрятал, открывают лепесточки, и получается одна деталь.

Сделали? Хорошо. А теперь возьмите клей, кто уже раскрыл. Изнаночную сторону намазываем клеем и прячем в треугольник – у нас четыре угла, четыре треугольника, они в виде кармашка. Мы прячем эти углы. Все четыре лепесточка приклеили. А теперь тем, кто приклеил, вот эти углы нужно отогнуть. Вы сразу увидите складку, на каком уровне согнуть - здесь есть линия сгиба. Отогнуть назад. Отогнули, да? Наверное, клей уже подсох.

Мы иногда дарим деньги, иногда что-то другое. Мы можем положить это что-то другое - положили и в том же порядке закрыли. Вот я спрятала нечто внутрь, уголки согнула. После того как мы согнули углы, коробочку открыть уже трудно, т.е. подарок не потеряется. На столе он, как на ножках, стоит на этих уголках.