Московские легкоатлеты признаны лучшими в Европе

ИТАР-ТАСС

Московские легкоатлеты Наталья Антюх и Иван Ухов, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Лондоне, признаны лучшими спортсменами июля по версии Европейской легкоатлетической ассоциации, информирует пресс-служба столичного департамента физической культуры и спорта.

Иван Ухов в 2012 году победил на чемпионате мира в Чебоксарах. Он показал лучший результат сезона в мире - 2.39 м. А уже 7 августа в Лондоне Иван стал олимпийским чемпионом, оказавшись единственным, кому покорилась высота 2.38 м.

Наталья Антюх, чемпионка Европы 2010 года, на национальном чемпионате в Чебоксарах показала лучший результат сезона в мире в беге на 400 м с/б (53.40). Позже она завоевала олимпийское золото в беге на 400 метров с препятствиями.