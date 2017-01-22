Тренер Владимир Казарин стал единственным героем нового фильма о допинге

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отстраненный тренер по легкой атлетике Владимир Казарин стал единственным новым обвиняемым в вышедшем фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.

В 10-минутном фильме показывается, как российский легкоатлет Андрей Дмитриев рассказывает журналисту телеканала Хайо Зеппельту о том, что Казарин продолжает тренировать своих спортсменов, несмотря на отстранение от этой работы.

Дмитриев добавил, что не только Казарин продолжает тренерскую деятельность вопреки отстранению, однако других фамилий не назвал.

Также в фильме с отсылкой к предыдущим проектам ARD фигурировали имена Владимира Мохнева, который по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) должен быть пожизненно отстранен от работы в спорте, и Юрия Гордеева, отстраненного от тренерской деятельности Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

Владимир Казарин в 2015 году стал одним из главных фигурантов резонансного допингового скандала, в результате которого была дисквалифицирована вся Всероссийская федерация легкой атлетики. Всемирное антидопинговое агентство в своем отчете рекомендовало пожизненно дисквалифицировать Казарина и двух его учениц Екатерину Поистогову и Анастасию Бездыреву. Сам тренер категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) летом 2016 года представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах допинг-проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи – 2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве – 2013. По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию чистыми 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ. В результате на Играх – 2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренируется в США. Затем Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена. В декабре 2016 года МОК продлил санкции в отношении России. Согласно им, организация не поддерживает любые спортивные мероприятия на территории страны. Более того, организация призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным спортивным состязаниям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира. Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ. При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга. Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее. Кроме того, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года. Существуют у сборной России проблемы и в лыжных гонках. От соревнований уже отстранены несколько лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова.

