Москвичи завоевали 30 медалей Кубка России по легкой атлетике

Фото с сайта Москомспорта

В подмосковном Ерине 14-15 июля 2012 года прошел Кубок России по легкой атлетике. Московским спортсменам удалось завоевать 30 медалей: 8 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых, информирует пресс-служба Москомспорта.

«Первая сборная Москвы с 452 очками заняла второе место в командном зачете Суперлиги, уступив Московской области 92 балла. Третье место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга-1 с результатом 399 очков», - уточняется в пресс-релизе ведомства.

Вторая столичная сборная первенствовала в Высшей Лиге, обогнав ближайших преследователей из Брянской области на 182 очка.

Замкнули тройку лучших спортсмены Ставропольского края.