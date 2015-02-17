Всемирное антидопинговое агентство начало проверку российского спорта

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало проверку всего российского спорта. Результаты этой проверки будут опубликованы в 2015 году.

В свою очередь, Международная федерация легкой атлетики (IAAF) пока не собирается отстранять российских спортсменов от участия на соревнованиях из-за допинг-скандалов, сообщается на сайте организации.

"WADA сейчас расследует всю систему российского спорта. Они проверяют лаборатории, допинг-офицеров, министерство спорта. Ожидается, что вся работа будет закончена к концу 2015 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе Российское антидопинговое агентство РУСАДА объявило о дисквалификации ходоков Ольги Каниськиной, Сергея Кирдяпкина, Валерия Борчина, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина.

Позже стало известно о дисквалификации олимпийской чемпионки Лондона-2012 Юлии Зариповой и семиборки Татьяны Черновой.

Допинговые скандалы вынудили главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева добровольно уйти в отставку. Он возглавлял организацию больше 20 лет - с 1991 года. Балахничев сказал, что покидает пост без сожалений и огорчений.